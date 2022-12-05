الدكاني: نُخطط للهيمنة على حصة حاكمة في بورصة العقود الآجلة

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إنها تسعى للهيمنة على حصة حاكمة ببورصة العقود الآجلة، موضحًا أن هناك نقاشات حالية تُجرى مع عدد من المؤسسات المالية على الصعيد الهارجي في هذا الصدد.

وأضاف الدكاني، خلال حواره باليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين في دورته الثامنة، أنه خلال الربع الأول من العام المقبل سيكون التصور واضح بخصوص هيكل ملكية بورصة العقود الآجلة.

وعلى صعيد البورصة السلعية، قال الدكاني، إنها بدأت عملها بالفعل، موضحًا قرار وزير التموين الأخير بالتداول على السلع التموينية سيحدث تحركًا بتلك البورصة.

وانطلق اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين في دورته الثامنة، بعدد من الجلسات.

وشارك وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، في افتتاح فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن «2022CEOs Thoughts»، الذي تنظمه شركة «المال جي تي إم»، اليوم الإثنين 5 ديسمبر الحالي، ويُعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».