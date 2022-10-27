«الدقيق السياحى» يشتعل والمخابز تلجأ لخفض الأوزان مجددًا

قفزت أسعار طن الدقيق الحر الفاخر بنحو 800 جنيه، والعادى بواقع ألف جنيه، خلال الأيام الماضية، رغم استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح طن الدقيق السياحى للمخابز السياحية والأفرنجية بسعر 10 آلاف جنيه.

وقال المهندس أيمن حمدى عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، وصاحب مخابز سياحية لـ”المال”، إن سعر طن الدقيق الفاخر يبلغ حاليًا 17.5 ألف جنيها فى السوق، بدلا من 16 ألف جنيه سعر تسليم الجمعة الماضى.

حمدى: 800 جنيه ارتفاعًا فى «الفاخر».. و1000 فى «العادى»

وأضاف حمدى أن سعر طن الدقيق العادى قفز أيضا بنحو 1000 جنيه، ليصل إلى 14 ألف جنيه، بدلًا من 13 ألف جنيه، مؤكدًا أن تلك الارتفاعات أدت إلى خفض وزن رغيف الفينو والعيش السياحى فى المخابز، التى لا تحصل على الدقيق الذى تطرحه وزارة التموين بسعر 10 آلاف جنيه.

وأوضح حمدى، أن المخابز التى تقوم بشراء الدقيق من السوق المحلية، لديها مطلق الحرية فى إنتاج العيش السياحى والفينو بالوزن والسعر الذى يراه صاحب المخبز مناسبًا له، ووفقَا لأسعار مدخلات ومستلزمات الإنتاج مع تحديد هامش ربح.

وكانت وزارة التموين اشترطت على المخابز السياحية والأفرنجية أنه فى حالة الحصول على طن الدقيق السياحى من هيئة السلع التموينية بسعر 10 آلاف جنيه، أن يقوم المخبز بالالتزام بالأوزان والأسعار التى حددتها الوزارة وهى: رغيف الفينو وزن 40 جراما سيبلغ 75 قرشا، و60 جراما بجنيه، والخبز السياحى وزن 75 جراما بجنيه واحد.

وكان المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية فى وزارة التموين، قال فى تصريحات سابقة لـ”المال”، إن قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بشأن توفير طن الدقيق 72% بسعر 10 آلاف جنيه للمخابز السياحية، تم اقترانه بشرطين أساسيين، أولًا أن يكون المخبز السياحى لديه رخصة مزاولة المهنة، ثانيًا أن يقوم بوضع لافتة فى مكان بارز بالمخبز عن وزن الخبز وسعره للمستهلكين.

وأضاف خليل أن توفير الدقيق للمخابز السياحية إختيارى وليس إجباريا، موضحَا أنه فى حالة عدم رغبة المخبز بشراء الدقيق من خلال التموين، لن يتم توقيع أى عقوبة أو غرامة عليه، كما أن المخابز السياحية التى تعمل بدون ترخيص لن تحصل على الدقيق الذى تم طرحه من قبل التموين.

وأشار خليل إلى أنه طبقًا لقانون حماية المستهلك، يجب على كل مخبز أن يقوم بالإعلان عن وزن وسعر الرغيف الذى يتم إنتاجه فى مكان بارز للمستهلكين، وإلا سيتم توقيع عقوبة وغرامة مالية عليه.

كانت وزارة التموين والتجارة قد لجأت إلى طرح الدقيق السياحى للمخابز السياحية والإفرنجية بسعر منخفض عن السوق المحلية، بعد الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها أسعار الدقيق، والتى تبعها ارتفاع فى أسعار الخبز السياحى والفينو مع خفض الأوزان من قبل المخابز.