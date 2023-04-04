الدقهلية للسكر تحدد 1449 جنيها لسعر طن البنجر خلال موسم 2023

أعلنت شركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر عن أسعار توريد بنجر السكر للعام الجاري، وذلك لموسم حصاد 2023 ، ليصل سعر طن البنجر إلى أعلى معدل سعر توريد هذا العام.

وأكدت الشركة أنه من المقرر أن يتم بدء توريد بنجر السكر بداية من ابريل الجاري.

وأشارت الشركة إلى أن متوسط سعر الطن يصل الى 1449 طن .

وخلال منتصف مارس الماضي، أعلنت الدكتور عَلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية زيادة حافز بقيمة 75 جنيها لكل طن بنجر يتم توريده بالإضافة إلى كافة الحوافز التشجيعية الأخرى الخاصة بالجودة ” التبكير/ الحلاوة / النظافة ” والمتفق عليها سابقًا.

وأشار أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين، حيث اجتمع الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري والنائب على احمد على عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ورؤساء مجالس إدارات شركات بنجر السكر ونائب رئيس هيئة السلع التموينية، وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو توجية كافة أوجه الدعم للمزارعين ووضع أسعار مجزية لتوريد محصول بنجر السكر لهذا الموسم بالإضافة إلى العلاوات الاستثنائية التشجيعية التي أقرت لهذا الموسم طبقاً للتعاقد مع المزارعين.

تعد شركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر من اكبر الشركات بمنطقة الشرق الاوسط لاستخلاص السكر من البنجر, وهى شركة مساهمة مصرية مؤسسة طبقا للقانون 159 لسنة 1981 م .برأس مال مرخص به 1 مليار جنيه مصرى ورأس المال المصدر والمكتتب فيه والمدفوع 850 مليون جنيه مصري موزعة علي 85 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم .

كما أن الغرض الاساسي شركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر هو صناعة السكر من بنجر السكر وتكرير السكر الخام للشركة وللغير والإتجار فيه والصناعات المترتبة من نواتج العمليات الصناعية. يقع مصنع الشركة بمحافظة الدقهليىة – مركز بلقاس.

ويصل متوسط كمية البنجر المورد 20 الف طن/يوم بخطى الانتاج، واجمالى البنجر المورد فى الموسم الواحد 2300 الف طن/موسم بطاقة قصوى 2500 الف طن/موسم، كما أنه يتم إنتاج 300 ألف طن سكر ابيض من البنجر سنويا.

كما أن إنتاج 200 ألف طن سكر أبيض من تكرير السكر الخام سنويا إن طلب، وإنتاج 140 ألف طن مخلفات بنجر سنويا يتم تصديره بالكامل، بالاضافة الى إنتاج 130 ألف طن مولاس بنجر سنويا يتم تصديره بالكامل.