الدقهلية للدواجن: نستهدف ذبح 60 ألف طائر يوميا

إنتاج 20 طن دواجن مجمدة ومبردة يوميا ونصف طن دواجن متبلة الصاوي أحمدتستهدف شركة الدقهلية للمجازر، إحدى شركات مجموعة الدقهلية للدواجن، زيادة القدرة الانتاجية لمجزرها بوادي الملاك بالإسماعيلية لنحو 60 ألف طائر يوميا بنهاية العام المقبل 2018.وقال المهندس عاطف فتحي مدير المجزر لـ"المال" إن ا

إنتاج 20 طن دواجن مجمدة ومبردة يوميا ونصف طن دواجن متبلة



الصاوي أحمد

تستهدف شركة الدقهلية للمجازر، إحدى شركات مجموعة الدقهلية للدواجن، زيادة القدرة الانتاجية لمجزرها بوادي الملاك بالإسماعيلية لنحو 60 ألف طائر يوميا بنهاية العام المقبل 2018.

وقال المهندس عاطف فتحي مدير المجزر لـ”المال” إن المجزر يعمل بنحو 50% من طاقته الانتاجية البالغة نحو 64 ألف طائر يوميا نظرا لحالة السوق وعدم استيعابه لهذه الكميات، حيث تصل الطاقة الإنتاجية حالي لنحو 8 آلاف طائر بالساعة وبما يتراوح بين 25-30 ألف طائر يوميا.

وأضاف خلال جولة تفقديةعلي مشروعات الشركة في الشرقية اليوم أن المجزر تم إنشائه منذ عامين على مساحة 13 فدانا يشمل المجزر ومحطة المعالجة ومحطة تحلية مياه والتخزين، باستثمارات تصل لنحو 200 مليون جنيه، ويعمل به نحو 350 عاملا ومهندسا وإداريا.

وأوضح فتحي أن الشركة لديها علامتين تجاريتين هما ” تمري” للدواجن الطازجة والمجمدة بطاقة انتاجية تصل لنحو 20 طن يوميا، و ” بهية” للدواجن المتبلة بطاقة نحو 500 كيلو يوميا.

ولفت إلى استحواذ الشركة على ما يتراوح بين 25-30% من الحصة السوقية للدواجن المعبأة في مصر.

وأشار إلى أن الشركة متواجدة بمنتجاتها في معظم محافظات الجمهورية عبر وكلاء والسلاسل التجارية الكبرى والعديد من الشركات، فضلا عن امتلاكها منفذين لبيع منتجاتها مباشرة في مدينة نصر والشيرتون، لافتا إلى تصدير جزء من منتجات الشركة ” أرجل الدواجن” للصين والهند حيث تم تصدير نحو 58 طن منذ 30 يوما ومن المستهدف تصدير نحو 30 طن شهريا.

ومن جانبه قال المهندس محمود الجمال مدير الجودة بالمجزر، أن المجزر حاصل على شهادة الايزو 22000/2005 خاصة بسلامة الغذاء باعتماد الماني، فضلا عن شهادة حلال من هيئة المواصفات والجودة تتجدد كل عامين بعد 4 زيارات للمجزر.

وأضاف أن الأسعار تتحدد وفقا للبورصة، حيث يصل متوسط سعر الكيلو بالمجمد بما يتراوح بين 43-45 جنيه، والفيليه العادي بنحو 70 جنيه، والمتبل بنحو 85 جنيه.