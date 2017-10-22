الدقهلية للتنمية الزراعية: نستهدف تصدير 20 ألف طن موالح وعنب ورمان

الصاوي أحمدكشف المهندس محمد محيي مدير محطة الدقهلية لتعبئة الحاصلات الزراعية التابعة لشركة الدقهلية للتنمية الزراعية عن استهداف الشركة تحقيق صادرات بنحو 20 ألف طن خلال الموسم الجاري 2017/2018وأوضح في تصريحات خاصة لـ"المال" أن المحطة مقامة على مساحة 750 فدان بوادي الملاك بالإسما

الصاوي أحمد

كشف المهندس محمد محيي مدير محطة الدقهلية لتعبئة الحاصلات الزراعية التابعة لشركة الدقهلية للتنمية الزراعية عن استهداف الشركة تحقيق صادرات بنحو 20 ألف طن خلال الموسم الجاري 2017/2018

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”المال” أن المحطة مقامة على مساحة 750 فدان بوادي الملاك بالإسماعيلية، حيث تبلغ طاقتها الانتاجية من الموالح وخاصة البرتقال نحو 15 ألف طن سنويا، ونحو 2000 طن عنب و 2000 طن رمان، مشيرا إلى الشركة تخصص 90% من الطاقة الإنتاجية للمحطة للتصدير.

وأشار محيي إلى أنه من المستهدف تصدير 15 ألف طن برتقال الموسم الجاري 2017/2018، بالإضافة إلى 3000 آلاف طن عنب، و 1500 طن رمان، لافتا إلى أن الموسم الماضي 2016/2017 تم تصدير 8500 طن برتقال و 2000 طن عنب.

وأضاف أن الشركة تقوم بالتصدير لنحو 15 دولة أهمها الصين وانجلترا وهونج كونج وبنجلاديش وروسيا والاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا، لافتا إلى ان حجم العمالة في موسم الموالح نحو 200 عامل وفي موسم العنب نحو 400 عامل والرمان نحو 200 عامل

ولفت محيي إلى أن شركة الدقهليه للتنمية الزراعية تمتلك نحو 5000فدان في محافظة المنيا،بها محاصيل مختلفة ومتنوعة مثل الخضراوات والفاكهة وغيرها بينما تبلغ مساحة الارض الزراعية من إجمالي 50ألف فدان تملكها الشركة هناك.

كانت مجموعة الدقهلية قد نظمت جولة اليوم لتفقد مشروعات الشركة بالقرب من مدينة العاشر من رمضان،بحضور رئيس المجموعة الدكتور محمود العناني ويحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي، وتعمل المجموعة في عدة قطاعات اقتصادية وهي انتاج الدواجن والأعلاف والزراعة.