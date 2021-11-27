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الدقهلية تواصل إزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة (صور)

استمر تنفيذ الحملات المكثفة من خلال لجنة الإعلانات بمحافظة الدقهلية لإزالة الاعلانات المخالفة وغير المرخصة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة. وأوضح تقرير اللجنة أنه تم المرور على الإعلانات بنطاق الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة حيث تم…

المال - خاص 9:27 م, السبت, 27 نوفمبر 21 9:27 م, السبت, 27 نوفمبر 21

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استمر تنفيذ الحملات المكثفة من خلال لجنة الإعلانات بمحافظة الدقهلية لإزالة الاعلانات المخالفة وغير المرخصة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.


وأوضح تقرير اللجنة أنه تم المرور على الإعلانات بنطاق الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة حيث تم إزالة إعلانات انتهي ترخيصها ولم يتقدم أصحابها بتجديد تراخيصها وذلك بمناطق محيط مجمع المحاكم والاستاد حتي امتداد ترعة المنصورية .

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وتستهدف الحملات مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.


وكان”محافظ الدقهلية ” أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة اللإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

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شارك في الحملات شارك في الحملة، رشا أحمد مدير إداره الإعلانات، مسئولي الإدارة ومسؤولي الإشغالات بحي غرب المنصورة.

  • إعلانات مخالفة
  • إعلانات مخالفة
  • إعلانات مخالفة
  • إعلانات مخالفة
  • إعلانات مخالفة
  • إعلانات مخالفة
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بقلم المال - خاص

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