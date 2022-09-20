الدقهلية تستحوذ على النصيب الأكبر من المخلفات الزراعية خلال 2020 (جراف)

سجلت المخلفات الزراعية المتولدة عن بعض محافظات الجمهورية خلال عام 2020 نحو 3.6 مليون طن، بينما بلغ إجمالي المخلفـات الزراعية التي تم تـدويرها نحو 1.5 مليون طن.

ووصلت مخلفات الهدم والبناء إلى 4.7 مليون طن خلال عام 2020، وذلك وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

واستحوذت محافظة الدقهلية على النصيب الأكبر من إجمالى المخلفات الزراعية بنسبة 41.8%، يليها كفر الشيخ بنسبة 14.2%، ثم محافظة الشرقية بنسبة 11.8%.

وجاءت محافظة البحيرة في المركز الرابع بنسبة 10.4%، يليها دمياط بنسبة 10%، ومحافظة بورسعيد بنسبة 6.5 %، ثم الغربية والقليوبية بنسب 5% و 0.3% علي التوالي.

وشهدت 4 محافظات عملية تدوير لمخلفاتها الزراعية بنسبة 100% لكل محافظة وهي القليوبية، كفر الشيخ، الغربية والبحيرة أما محـافظتي الشـرقيــة والدقهلية فقد وصلت نسب التدوير إلى 96.7% و 62.7% علي التوالي مــن إجمـــالـي كميـة المخــلفات التي تــم تجـميعهــا عـلي مستوي كـل محـافظـة.

كما بلغت كمية المخلفات البلدية (القمامة) المتولدة علي مستوي محافظات الجمهورية 74.6 ألف طن/ يوم، بينما بلغت كمية مخلفات الترع والمصارف 9.2 مليون م3 وذلك خلال عام 2020.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التقت مع السيد القصير وزير الزراعة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لاستعراض ومناقشة خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2022 المعروفة إعلامياً بـ(السحابة السوداء ) وتحديد مهام ومسئوليات كافة الجهات المشاركة فى المنظومة.

وقالت وزيرة البيئة إن نتائج جهود العمل فى المنظومة خلال السنوات القليلة الماضية شهدت زيادة وعى المزارعين بالأهمية الاقتصادية للقش وأضرار حرقه، إذ أصبح سلعة ذات قيمة اقتصادية مما أدى إلى انخفاض معدل الحرق المكشوف للمخلفات الناتجة عنه.

وقال وزير الزراعة إننا نسعى لتعظيم الاستفادة من كافة المخلفات الزراعية وليس قش الأرز فقط وكذلك الاستفادة من المخلفات الحيوانية والسمكية والتصنيع الزراعي على مستوى القرى، وإعادة تدويرها، لخلق قيمة مضافة، وزيادة العائد للمزارع والمربي.

وأفادت بيانات الإحصاء، أنه بلغ إجمالي عدد الهزات الأرضية نحو 879 هزة أرضية داخل مصر بينما بلغ 399 في المحيط الأقليمي لمصر خلال عام 2020 .