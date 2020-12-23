«الدقهلية» تبحث مع 5 مستثمرين إقامة مركز تجاري فى جمصة بتكلفة ربع مليار جنيه

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن محافظة الدقهلية تبحث مع 5 مستثمرين إقامة مركز تجارى على مساحة 2436 مترا بمدينة جمصة على الكورنيش بتكلفة تصل إلى 250 مليون جنيه يوفرها القطاع الخاص، بعد حصولها على موافقة رسمية من مجلس الوزراء على طرح المشروع.

وكشفت المصادر عن تحديد مبلغ بقيمة 585 جنيها مقابل الانتفاع بالمتر، بزيادة %10 سنويًا بعد التأسيس والعمل مباشرة، مشيرة إلى أن الشركة المخصص لها الأراضى ملزمة بعدم التنازل عنها للغير، أو تأجيرها من الباطن، على أن تؤول ملكية كافة المنشآت المقامة على الأراضى للمحافظة بعد انتهاء فترة الانتفاع البالغة 40 عامًا.

وتعد محافظة الدقهلية واحدة من أكثر المحافظات تنوعاً من حيث قطاعات الاستثمار عموماً، ويبلغ عدد القوى العاملة فى المحافظة حوالى 1.6 مليون نسمة، ويعتمد اقتصادها بشكل رئيسى على الزراعة والصناعات التحويلية والتجميع، كما تتميز بموقعها وسط عدد من الموانئ البحرية، مثل بورسعيد، ودمياط والإسكندرية.

وأضافت المصادر أن حجم استثمارات العام الجارى تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه، موزعة على جميع القطاعات، باستثناء النقل الذى يستحوذ على %50 من حجم الاعتمادات المالية التى وفرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للمحافظة فى موازنة العام المالى 2020-2021.

وأوضحت أنه تمت إعادة رصف الطرق والشوارع بنطاق المحافظة بتكلفة 235 مليون جنيه، كما تم استحداث محور جديد لربط مدينتى المنصورة وطلخا طريق شرنقاش بتكلفة قيمتها 50 مليونا، فضلا عن استحداث محور جديد لربط المدينتين من خلال إنشاء مطلع ومنزل لكوبرى الجامعة بتكلفة 186 مليونا، لتسهيل عملية التنقل وسرعة الوصول من وإلى كل مراكز المحافظة.

وأعلنت وزارة التخطيط منذ أيام أنه مستهدف خلال الفترة المقبلة إنشاء جامعة المنصورة الجديدة لتكون قادرة على تقديم العديد من البرامج الدراسية فى مجالات العلوم الإنسانية، والعلوم الإدارية، والإعلام والاتصال، والفنون، والعلوم الهندسية منها برامج متقدمة مثل علوم الذكاء الاصطناعي، والعمارة الرقمية، والطب والجراحة التكاملي، وتقدر الاعتمادات المدرجة للمشروع بخطة عام 20/2021 بمبلغ 500 مليون جنيه.