الدقهلية الزراعية تستهدف 18 مليون دولار صادرات

الصاوى أحمد أكد الدكتور محمود العنانى، رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للتنمية الزراعية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الدقهلية، أن الشركة تستهدف تصدير منتجات زراعية «موالح وعنب ورمان» بقيمة 18 مليون دولار فى الفترة من نهاية سبتمبر الماضى، وحتى نهاية أغسطس…

الصاوى أحمد

أكد الدكتور محمود العنانى، رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للتنمية الزراعية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الدقهلية، أن الشركة تستهدف تصدير منتجات زراعية «موالح وعنب ورمان» بقيمة 18 مليون دولار فى الفترة من نهاية سبتمبر الماضى، وحتى نهاية أغسطس المقبل، بزيادة 50 % مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضى.

وقال – فى تصريحات خاصة لـ “المال ” – إن شركته تستهدف تصدير موالح وبرتقال بكميات 18 ألف طن، مشيرا إلى أنه عقب تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، ازداد الاهتمام بالتصدير، خصوصا مع ارتفاع العائدات بالعملة المحلية فى مقابل الدولار.

وأشار إلى أن مصر قامت بتصدير 1.4 مليون طن موالح خلال الموسم 2016 فى مقابل 1.5 مليون طن فى 2017.

يشار إلى أن مجموعة شركات الدقهلية، كانت قد نظمت جولة تفقدية على مشروعاتها فى منطقة وادى الملاك فى الإسماعيلية، بحضور كل من يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى والدكتور محمود العنانى رئيس المجموعة.

وتستهدف مجموعة شركات الدقهلية ضخ استثمارات جديدة بمصر فى مجالات الدواجن والتنمية الزراعية والأعلاف، بما يقترب من 755 مليون جنيه حتى نهاية 2018.

وتقوم المجوعة حاليا بالانتهاء من العمليات الإنشائية لمصنع أعلاف الدواجن والأسماك بمدينة السادات، باستثمارات تصل لنحو 500 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المصنع يقام على مساحة 23 ألف متر، فضلا عن منطقة لوجيستية بمساحة 21 ألف متر، وأن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل لنحو 3 آلاف طن يومى علف دواجن و 400 طن علف أسماك يوميا، وسيتم افتتاح المصنع خلال يناير 2018 ويوفر 500 ألف فرصة عمل.

وتتضمن استثمارات المجموعة الجديدة، إنشاء محطة أمهات ومعمل تفريخ الدواجن بالفيوم باستثمارات تصل لنحو 180 مليون جنيه بطاقة إنتاجية تصل لنحو 100 مليون كتكوت تسمين، متوقعا أن يتم الانتهاء منها بنهاية العام المقبل.

وتشمل أيضا إنشاء محطة لتعبئة العنب وتصنيع الزبيب وإنتاج زيت الزيتون والزيتون المخلل بمحافظة المنيا باستثمارات 25 مليون جنيه، من المستهدف أن تبدأ فى العمل على موسم إنتاج العنب المقبل.

وتستهدف المجموعة افتتاح محطة تعبئة البطاطس والبصل فى وادى النطرون، باستثمارات تصل لنحو 25 مليون جنيه خلال مارس 2018 و أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تصل لنحو 30 ألف طن بطاطس سنويا.

وتمتلك شركة الدقهلية للتنمية الزراعية عدة مزارع فى الإسماعيلية ووادى النطرون والمنيا.

كما تستهدف شركة الدقهلية للمجازر، إحدى شركات مجموعة الدقهلية للدواجن، زيادة القدرة الإنتاجية لمجزرها بوادى الملاك بالإسماعيلية لنحو 60 ألف طائر يوميا بنهاية العام المقبل 2018.

وتستحوذ الشركة على ما يتراوح بين -%25 30 من الحصة السوقية للدواجن المعبأة فى مصر.

وتتواجد الشركة بمنتجاتها فى معظم محافظات الجمهورية عبر وكلاء والسلاسل التجارية الكبرى، والعديد من الشركات، فضلا عن امتلاكها منفذين لبيع منتجاتها مباشرة فى مدينة نصر والشيرتون، لافتا إلى تصدير جزء من منتجات الشركة «أرجل الدواجن» للصين والهند، و تم تصدير نحو 58 طن منذ 30 يوما ومن المستهدف تصدير نحو 30 طن شهريا.