«الدقة» استشاري الالكتروميكانيكال لتنفيذ كمبنود سكني تجاري لشركة الرياض مصر

أعلن الدكتور وليد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الدقة للاستشارات الهندسية تولي شركته تنفيذ التصميمات الخاصة بالأعمال الالكتروميكانيكال لمشروع شركة الرياض مصر للتطوير العقاري لتنفيذ كومباوند سكني تجاري متكامل ومستدام وذكي بالكامل بالتجمع الخامس ويقام علي مساحة إجمالية 10 أفدنة.

وأوضح السويدي، أن التصميمات الالكتروميكانيكال للمشروع جميعها سمارت وتتم وفقا معايير المباني المستدامة والأبنية الذكية حيث يتم إعدادها وتنفيذه سمارت وهي تصميمات تتطلب كوادر هندسية متطورة ونظرة مختلفة للأبنية المستدامة عن الأبنية السكنية التقليدية.

الدولار يفرض حلول بديلة

وأكد أن الشركة في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة الدولار والاستيراد بدأت في البحث عن توفير البدائل من المنتجات المصرية عالية الجودة والتي تحقق تنافسية كبيرة لمشروعاتها بالسوق العقاري المصري من حيث السعر والجودة الجيدة الأمر الذي يحقق استمرارية وتحقيق المزيد من النجاحات المتوالية في الانتهاء من المراحل المختلفة للمشروعات العقارية حسب المخطط لها، وهو ما يمثل نقاط القوة التي تتمتع بها شركة الدقة للاستشارات الهندسية في خفض تكاليف المشروعات بما يتناسب مع الجودة العالية والحالة الاقتصادية للعملاء.

دائرة الأعمال

وأكد أن ما يميز شركة الدقة وتركز عليه في الفترة الحالية تعاملها مع العديد من الموردين من المصنعين المصريين لتوفير بدائل محلية الصنع ذات كفاءة وجودة عالية تضاهي نظيرتها من المنتجات المستوردة والتي يتم استخدامها في العديد من الأعمال التي تشرف عليها الشركة في عدد من المشروعات بالسوق المحلية والتي تتنوع ما بين الاشراف المتكامل أو المعماري او الانشائي والأعمال الالكتروميكانيكال.

سابقة الأعمال

وكشف السويدي، أن شركة الدقة للاستشارات الهندسية PCE، نفذت ما يقرب من 600 مشروعا بأحجام كبيرة جدا سواء مصانع أو مجتمعات عمرانية، حيث كانت أعمالها سببا في اختيارها لتنفيذ أعمال الالكتروميكانيكال في «peerage»، لافتا إلى أنه سيتم استخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في العالم بالمشروع لضمان عدم انقطاع الكهرباء عن الكومباوند.

وكانت شركة الرياض مصر، أعلنت إطلاق مشروعها الجديد السكني المتكامل بالقاهرة الجديدة «peerage»، بحجم استثمارات نحو 3 مليارات جنيه في خطوة تستهدف زيادة استثماراتها وتوسعتها بالسوق العقاري، ويتم تنفيذه بالتعاون مع شركات استشارية في مصر والوطن العربي منها محمد طلعت ومعماريون MTA، والدقة للاستشارات الهندسية PCE، وأوكوبلان لاندسكيب.