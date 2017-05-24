الدفع بقافلة طبية لقريتي مشندت وأبو شروف بمدينة سيوة

أعلن الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطــروح، عن الدفع بقافلة طبيـة شاملة تحت رعاية اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح لقريتي مشندت وأبو شروف التابعة لمدينة سيوة والمناطق المجاورة على مدار يومين تبدأ من اليوم.

وأضاف بأن القافلة ستقوم بإجراء الكشف الطبي على المواطنين، واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للحالات المطلوبة من موقع القافلة.

ومن جانبه، أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بأننا مستمرون في الدفع بالقوافل الطبية لأهالي المدن والقري والنجوع النائية والبعيدة عن المدن تلبية لمطالب المواطنين.

وشدد المحافظ علي ضرورة توفير كافة التيسيرات لعمل القافلة ضمانا لنجاح عملها على أكمل وجه، مؤكدا على ضرورة الإعلان عن القافلة عبر وسائل الإعلام لضمان أكبر نسبة استفادة منها.