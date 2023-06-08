الدفع المسبق للتليفون الأرضي.. 4 طرق لشحن الرصيد ومتابعة الاستهلاك

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، تحويل عملاء التليفون الأرضي إلى نظام الدفع المسبق للتليفون الأرضي، من خلال رسالة يتلفاها العميل تخبره بالتحول إلى النظام الجديد، وتشرح كيفية التعامل معه.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن الدفع المسبق للتليفون الأرضي وطرق شحن الرصيد ومتابعة الاستهلاك..

الدفع المسبق للتليفون الأرضي.. تنفيذ الفاتورة المتكاملة

وأوضحت المصرية للاتصالات أن قرار تحويل الهاتف الأرضي لنظام الدفع المسبق جاء ليمنح العميل المزيد من القدرة على التحكم في استهلاكه، وذلك بدلًا من الخط المفتوح والفاتورة ربع السنوية التقليدية، والتي قد تكون قيمتها مفاجأة للعميل، وفي الوقت نفسه سيساهم تحويل الخطوط الأرضية للنظام الجديد في تسريع خطوات تنفيذ الفاتورة المتكاملة، التي يمكن للعميل أن يستخدمها لتوحيد انفاقه على جميع خدمات الاتصالات من محمول وأرضي وإنترنت فائق السرعة في فاتورة واحدة متكاملة.

الدفع المسبق للتليفون الأرضي.. المصرية للاتصالات تستبدل نظام الفاتورة

حولت شركة المصرية للاتصالات خلال الفترة الماضية بعض عملاء خطوط التليفون الأرضي إلى نظام الدفع المسبق، بشكل تدريجي إلى حين تعميمها على كافة الخطوط الأرضية.

نظام الدفع المسبق الجديد للفواتير الأرضي

ويتساءل العديد من العملاء عن تفاصيل التحول إلى الباقات مسبقة الدفع للخطوط الأرضية بدلًا من نظام الفاتورة، بالإضافة إلى كيفية معرفة موعد التجديد، والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة عدم تجديد الباقة، أو استنفاد الباقة الأساسية قبل موعد التجديد، لذا نعرض لكم تلك التفاصيل خلال السطور القادمة:

أوضح الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات، أن نظام الدفع المسبق هو نظام محاسبة لعملاء الخط الأرضي يمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا، ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد وتذكير العملاء بقرب انتهاء الرصيد، وتوضيح أي إجراء يتم تنفيذه على الخط الأرضي، عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة يتم إرسالها على رقم الموبايل الخاص بالعميل، وفي حالة استنفاد الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب.

طرق شحن رصيد مسبق الدفع للتليفون الأرضي

يمكنك شحن رصيد في الحساب بالنسبة لنظام مسبق الدفع للتليفون الأرضي من خلال عدة طرق وهي:

يمكنك شحن رصيد في حسابك في أي وقت من خلال:

تطبيق My WE www.te.eg/App باستخدام بطاقة بنكية.

الموقع الالكترونى https://my.te.eg بإستخدام بطاقة بنكية.

ويمكن الدفع من خلال جميع فروع WE، كما يمكن شحن الرصيد من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية والتي تشمل (فوري، مصاري، سداد، بي، ممكن، خدماتي)، مع العلم بأنه يتم خصم ضريبة القيمة المضافة 14 % من مبلغ الشحن.

الدفع المسبق للتليفون الأرضي.. رسالة نصية قصيرة على رقم الموبايل

وأكد الموقع الرسمي للشركة أنه سيتم تذكير العملاء بموعد التجديد، عن طريق إرسال الشركة رسالة نصية قصيرة على رقم الموبايل الخاص بالعميل قبل تاريخ التجديد بيومين، وفي يوم التجديد.

وأوضح الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات أنه متاح لعملاء خطوط الهاتف الأرضي معرفة ميعاد تجديد الباقة مسبقة الدفع عن طريق موقع my.te.eg، أو من خلال تطبيق MyW.

وفي حالة عدم تجديد الباقة في تاريخ التجديد المحدد، سيتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال فقط، وفي حالة الاستمرار في عدم تجديد الباقة الرئيسية سيتم رفع الخط مؤقتا من الخدمة، وإذا استمر عدم التجديد، سيتم رفع الخط نهائيًا.

أما في حالة استهلاك الباقة الأساسية قبل موعد التجديد، فمتاح للعميل أن يجدد الباقة الأساسية مبكرًا قبل تاريخ التجديد، وسيتم تغيير تاريخ التجديد في نفس اليوم الذي قام به العميل بالتجديد المبكر به، كما أنه متاح للعميل أن يشترك بالباقات الإضافية، ويمكن للعميل استخدام الرصيد المتاح في حسابه أو شحن رصيد لإجراء مكالمات بالأسعار خارج الباقة.

ويستطيع العميل متابعة الرصيد المتبقي في الحساب، وكذلك متابعة استهلاك الباقة والباقات الإضافية، من خلال التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 111 أوmy.te.eg أو تطبيق MyWE، كما أن العميل سيتلقى رسالة نصية عند وصول الاستهلاك من الباقة الأساسية إلى 90%.