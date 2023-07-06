الدفراوي : «البعبع» يحصد المرتبة الثانية في قائمة الايرادات اليومية بالسينمات

استطاع النجم أمير كرارة تحقيق نجاحا مميزا بفيلمه السينمائي الجديد ” البعبع ” الذي تم طرحه بموسم عيد الأضحى المبارك ، حيث حقق الفيلم ايرادات الساعات الماضية تقدر بمليون و208 آلاف و530 جنيه حسب تصريحات صحفية للموزع السينمائي محمود الدفراوي .

وحصد فيلم البعبع المرتبة الثانية في قائمة الايرادات اليومية بالسينمات المصرية ، لتصل ايراداته الفيلم 20 مليون جنيه منذ طرحه بعيد الأضحى وحتى الآن ، وتصدر فيلم ” بيت الروبي” بطولة النجم كريم عبد العزيز المرتبة الأولى بايرادات وصلت الى 70 مليون جنيه .

تدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية سلطان البعبع، وهو أحد المجرمين التائبين، الذي يواجه مواقف صادمة يعيشها خلال يوم واحد تجمعه بطفلين، وشابة تسعى للسفر إلى الخارج في بعثة دراسية، وذلك في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والتشويق.

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.