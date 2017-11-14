الدفاع عن حرية الصحافة: استيراد النفايات فضيحة بكل المقاييس

إيمان عوف قال المستشار الدكتور أنور الرفاعي، المحامي بالنقض رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، إن قيام مصانع تدوير القمامة في مصر باستيراد المخلفات والنفايات من مختلف دول العالم بالعملة الصعبة بنحو 6 مليارات جنيه في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما أثارته النائبة شيرين فراج في ط

إيمان عوف

قال المستشار الدكتور أنور الرفاعي، المحامي بالنقض رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، إن قيام مصانع تدوير القمامة في مصر باستيراد المخلفات والنفايات من مختلف دول العالم بالعملة الصعبة بنحو 6 مليارات جنيه في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما أثارته النائبة شيرين فراج في طلب إحاطة عاجل إلى الحكومة هو الأمر الذي لا يمكن وصفه بغير أنه فضيحة بكل المقاييس.

وقال الرفاعي في بيان صحفي: رغم أن بعض أعضاء مجلس النواب يتحدثون عن هذه الكارثة في البهو الفرعوني في مبني البرلمان المصري إلا أن لم يتخط حاجز الأحاديث المشتركة دون مواجهة حقيقية مع الحكومة، وما يمثله ذلك من إهدار للعملة الصعبة رغم أن مصر لم تستطع حتى الآن القضاء على أزمة المخلفات.. رغم وعد كل من وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، وأيضا الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أمام البرلمان بحل المشكلة خلال 6 أشهر إلا أنه ورغم إنقضاء المهلة فإن المشكلة مازالت قائمة.

وأضاف الرفاعي: لابد من التحقيق في هذه الفضيحة، وأن يكون هناك قرار حاسم لوقف هذه المهزلة، فليس من المقبول أن نستورد “زبالة” بهذه القيمة من العملة الصعبة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، وأن يكون الاستيراد للأولويات التي يحتاجها الشعب المصري.