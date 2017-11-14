الدفاع عن الصحفيين والحريات تتضامن مع الزملاء الحزبيين

رحاب صبحى : أصدرت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات بيانا أعربت فيه عن تضامنها الكامل مع مطالب الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل، بعد توقف صحفهم منذ 7 سنوات، وتدعو نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة بتنفيذ وعوده الانتخابية التي قطعها على نفسه، دون طلب من الصحفيين الحزبيين، بإيجاد فرص عمل بديلة. وأدان

رحاب صبحى :

أصدرت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات بيانا أعربت فيه عن تضامنها الكامل مع مطالب الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل، بعد توقف صحفهم منذ 7 سنوات، وتدعو نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة بتنفيذ وعوده الانتخابية التي قطعها على نفسه، دون طلب من الصحفيين الحزبيين، بإيجاد فرص عمل بديلة.

وأدانت الجبهة محاولات فض اعتصام عدد منهم، والتي بدأت منذ بداية الاعتصام بقطع المياه والكهرباء عنهم، وانتهت يوم الخميس الماضي، بمحاولة فض الاعتصام بالقوة، كما أشارت الجبهة إلى أنه كان الأولى بنقيب الصحفيين تنفيذ وعوده، بدلا من التسويف، خاصة أن غالبية هؤلاء الزملاء يعيشون على بدل النقابة فقط، في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار.

ودعت الجبهة أعضاء الجمعية العمومية للتضامن مع أصحاب المظالم لإعادة هيبة النقابة، وتفعيل دورها، الذي غاب منذ مارس الماضي في ملفات عدة، أبرزها الحريات وعلاقات العمل.

وتحذر الجبهة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين من تداعيات الاستجابة لسياسة شق الصف، التي مارسها أعضاء ما تسمى بـجبهة تصحيح المسار”، في السابق، وقت أزمة اقتحام النقابة واعتقال زميلين من داخلها، وتلفت النظر إلى أن نفس أعضاء هذه الجبهة هم الذين يديرون النقابة حاليا، وأصبح النقيب عضو الجبهة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وباقي أعضاء الجبهة بالمجلس رؤساء تحرير صحف قومية، على حساب مصالح زملائهم.