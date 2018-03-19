الدفاع عن استقلال الصحافة تطالب بعدم نشر أخبار من فيسبوك

رحاب صبحى: طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وسائل الإعلام المختلفة، بعدم الاعتداد بمواقع التواصل الاجتماعى، وفى المقدمة منها "فيسبوك" مصدرا للمعلومات. وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، فى بيان أصدره اليوم، إن كثيرا من وسائل الإعلام، خاصة المواقع الإلكترونية، سواء…



رحاب صبحى:

طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وسائل الإعلام المختلفة، بعدم الاعتداد بمواقع التواصل الاجتماعى، وفى المقدمة منها “فيسبوك” مصدرا للمعلومات.

وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، فى بيان أصدره اليوم، إن كثيرا من وسائل الإعلام، خاصة المواقع الإلكترونية، سواء كانت تابعة للصحف الرسمية، أو بوابات إخبارية مستقلة، تعتمد فى أغلب موادها الصحفية، على مصادر تروج لنفسها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، وهى مصادر فى أغلب الأحيان، مجهولة التوصيف، وغير ذات صفه، شخصية كانت أو اعتبارية، ويتم النقل عنها، والنشر لها، دون التحقق منها.

وأشار إلى أن المواقع الاخبارية، تعتمد فى نسبة كبيرة من قوة عملها، على المتدربين الصحفيين، الذين لا تتحقق لدى الكثيرين منهم التعريفات الدقيقة للمصادر، ويقومون بنشر ما يتم إتاحته أمامهم على مواقع التواصل الاجتماعى، أو يصلهم من بيانات، دون التواصل مع المصادر.

وطالب رؤساء تحرير المواقع، وشباب الصحفيين والمتدربين، بضرورة التحقق من المصادر، حتى لا يتم الترويج لمنتحلى الصفة، وللمتاجرين بالمهنة، وبقضايا الوطن، ولسد الطريق عليهم فى خداع الرأى العام.



