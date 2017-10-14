الدفاع الروسية : 3 فصائل سورية يطلبون الانضمام لوقف إطلاق النار

سبوتنيكأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم السبت 14 أكتوبر، عن طلب ممثلي 3 فصائل للمعارضة السورية المسلحة بالانضمام إلى نظام وقف إطلاق النار في سوريا.وجاء، في بيان للمركز الروسي، أن ممثلي "جيش الإسلام" و"أكناف بيت المقدس" و"جيش الأبابيل"، الناشطة في ضواحي دمشق الجنوبية، وقعوا طلبًا با

سبوتنيك

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم السبت 14 أكتوبر، عن طلب ممثلي 3 فصائل للمعارضة السورية المسلحة بالانضمام إلى نظام وقف إطلاق النار في سوريا.





وجاء، في بيان للمركز الروسي، أن ممثلي “جيش الإسلام” و”أكناف بيت المقدس” و”جيش الأبابيل”، الناشطة في ضواحي دمشق الجنوبية، وقعوا طلبًا بالانضمام إلى نظام وقف العمليات القتالية.

كان المركز الروسي للمصالحة في سوريا، قد تحدّث، مؤخرًا، عن تحسن الوضع في البلاد، مؤكدًا أن ممثلي منطقة خفض التصعيد الجنوبية طلبوا من الجانب الروسي تقديم المساعدة في قطع دابر دعم الإرهابيين بتلك المنطقة من قِبل الدول الأجنبية.

وأكد المركز توقيع اتفاقيات الانضمام إلى نظام وقف إطلاق النار مع 4 بلدات سورية، 3 منها في محافظة حماة، والرابعة في حمص، وقام المركز الروسي بعمليتين إنسانيتين، حيث نقل 2 طن من المساعدات الغذائية إلى محافظة القنيطرة السورية، كما تم تقديم المساعدات الطبية لأكثر من 100 شخص، بينهم 12 طفلًا، وتقديم العلاج الطبي لـ71 شخصًا بمستشفى حلب العسكري.