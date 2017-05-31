الدفاع الروسية تكشف سبب تحطّم طائرة تو-154 بالقرب من سوتشي

وكالات كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، نتائج التحقيق في سبب تحطم طائرة "تو-154" في البحر الأسود، نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أن أخطاء قائد الطائرة قد تكون سبب تحطمها. وقالت الوزارة، في بيان لها: "أظهرت نتائج التحقيق أن عدم…

وكالات

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، نتائج التحقيق في سبب تحطم طائرة “تو-154” في البحر الأسود، نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أن أخطاء قائد الطائرة قد تكون سبب تحطمها.

وقالت الوزارة، في بيان لها: “أظهرت نتائج التحقيق أن عدم قدرة قائد الطائرة على تحديد الاتجاهات وتحديد موقع الطائرة في الفضاء، أدت إلى قيامه بأعمال خاطئة بأجهزة التحكم، مما قد يكون سببًا للحادثة”.

وشدد البيان على أن “اللجنة لم ترصد مخالفات للمتطلبات السارية لتوزيع الركاب على المقاعد بطائرة “تو-154″ وشروط نقل الشحنة التي بلغ وزنها 150 كغ”.

وتابعت الوزارة مؤكدة أنه “لم يتم رصد أي مخالفات لتزويد الطائرة بالوقود في مطار مدينة سوتشي، أو تأثير لعوامل خارجية”.

يُذكر أن طائرة “تو-154” التابعة لوزارة الدفاع الروسية اختفت من شاشات الرادار بعد دقيقتين على إقلاعها في صباح 25 ديسمبر الماضي، قبل أن يتم العثور على حطامها في البحر الأسود.

وكان على متن الطائرة 8 أفراد طاقم و84 راكبًا، من بينهم 64 من فناني فرقة “ألكسندروف” الموسيقية كانوا متجهين إلى قاعدة حميميم لإحياء حفل بمناسبة عيد رأس السنة.