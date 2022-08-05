الدفاع التركية : 3 سفن محملة بالحبوب غادرت موانئ أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم ، مغادرة 3 سفن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا.

وقالت الوزارة، إن فريقا من المفتشين بدأ، اليوم، فحص سفينة شحن فارغة قبل أن تتجه لنقل حبوب من ميناء تشورنومورسك الأوكراني بموجب اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

ونشرت الوزارة صورا على “تويتر” تظهر فريق التفتيش وهو يصعد إلى متن قارب للتوجه إلى سفينة الشحن “فولمار إس” التي ترفع علم بربادوس والتي كانت ترسو في البحر الأسود إلى الشمال مباشرة من مضيق البوسفور بإسطنبول.

ويفحص موظفون روس وأوكرانيون وأتراك ومن الأمم المتحدة، يعملون في مركز للتنسيق المشترك في إسطنبول، السفن التي ستحمل بالحبوب الأوكرانية.

وسُمح لثلاث سفن تحمل ما مجموعه 58041 طنا من الذرة بمغادرة الموانئ الأوكرانية اليوم، إذ أجبر هجوم روسي قوات كييف على الانسحاب من أراض في الشرق.

وأبحرت أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية يسمح لها بمغادرة الموانئ منذ بدء الحرب، مغادرة أوديسا يوم الاثنين متجهة إلى لبنان بموجب اتفاق على فتح ممر آمن توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة.