سيـــاســة

«الدفاع الأمريكية» تسعى لنشر صواريخ باتريوت في العراق

واشنطن تتفاوض مع الحكومة العراقية للحصول على إذنها للبدء بنشر منظومات "باتريوت"
المال - خاص 8:47 م, الخميس, 30 يناير 20 8:47 م, الخميس, 30 يناير 20

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة تعمل على نشر صواريخ “باتريوت” في العراق، بعد القصف الإيراني على قواعد أمريكية هناك هذا الشهر.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية مارك ميلي، إن واشنطن تتفاوض مع الحكومة العراقية للحصول على إذنها للبدء بنشر منظومات “باتريوت” في البلاد لحماية المواقع التي يستخدمها الجيش الأمريكي هناك، من الهجمات المحتملة.

جاء ذلك وفقا لوكالة الشرق الأوسط على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نقلا عن قناة “الحرة” الأمريكية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد قصف قاعدتي “عين الأسد” بمحافظة الأنبار غرب العراق، و”حرير” في أربيل، حيث تتمركز القوات الأمريكية ردا على اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.

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بقلم المال - خاص

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