سيـــاســة

الدفاع الأمريكية: التغير المناخي سوف يخلق مصادر جديدة للصراع السياسي العالمي

 نقص المياه يمكن أن يصبح مصدرا رئيسيا للاحتكاك أو الصراع مع الجيش الأمريكي
المال - خاص 11:18 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21 11:18 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21

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حذرت وزارة الدفاع الأمريكية، في خطتها الجديدة للتكيف مع المناخ، المعلنة هذا الأسبوع، من أن التغير المناخي يشكل تهديدا خطيرا للعمليات العسكرية الأمريكية وسوف يخلق مصادر جديدة للصراع السياسي العالمي.

وقالت الوزارة إن نقص المياه يمكن أن يصبح مصدرا رئيسيا للاحتكاك أو الصراع مع الجيش الأمريكي في الخارج والدول التي تتمركز فيها قواته، نقلا عن موقع سوبتنك الروسي.

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وتتوقع الوزارة أيضا أن تؤدي الجهود السياسية الرامية إلى التخفيف من أزمات نقص الغذاء والماء إلى المزيد من الهجمات الإرهابية الحقيقية والإلكترونية المتكررة من أطراف ثالثة غير معروفة.

وتقول الخطة إن الأحداث المناخية القاسية التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، بما في ذلك الجفاف والعواصف والفيضانات، كلفت الوزارة بالفعل مليارات الدولارات، وإن زيادة الظواهر الجوية المتطرفة ستؤدي إلى تزايد الطلب على القوات الأمريكية مع الإضرار بالقواعد العسكرية وتقويض قدرات المهمة وتعريض أفراد الخدمة للخطر.

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أما البلدان التي تعاني من الصراع، فستكون معرضة بشكل غير متناسب لتغير المناخ، حيث أن هناك أكثر من اثنتي عشرة دولة معرضة للاحتباس الحراري غارقة أيضا في الصراعات، وفقا لمؤشر مبادرة نوتردام العالمية للتكيف.

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقرير حديث لها إن هذا المزيج يزيد من سوء الأمن الغذائي والاقتصادي ويضعف قدرة الحكومات على تقديم الدعم.

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