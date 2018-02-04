الدسوقى: 20% فائض فى إنتاج الكهرباء بمصر

محمود زكي قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، ورئيس المنظمة العربية للاستدامة، إن مصر حققت 20% فائض في إنتاج الكهرباء لأول مرة منذ 2013. وأعلن الدسوقي عن الانتهاء من بناء أكبر 3 محطات طاقة بالعالم…

محمود زكي

قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، ورئيس المنظمة العربية للاستدامة، إن مصر حققت 20% فائض في إنتاج الكهرباء لأول مرة منذ 2013.

وأعلن الدسوقي عن الانتهاء من بناء أكبر 3 محطات طاقة بالعالم في مصر خلال يونيو المقبل، وإدخالهم ضمن الشبكة الكهربائية سيحقق طفرة كبيرة في إنتاج الكهرباء.

وأشار إلى أن مصر حققت فائضًا كبيرًا في إنتاج الكهرباء مقارنة 2013، والتى كانت معدل انقطاع الكهرباء خلالها يصل إلى 5 إلى 6 ساعات يومياً، ما يشير إلى تحسن كبير فى معدلات الإنتاج والذى يبلغ أكثر من 28 ألف ميجا وات، ويقدر الاستهلاك اليومى بـ 25 ألف ميجا وات ما يعد إنجازًا كبيرًا للحكومة فى وقت قصير فى ملف إنتاج الكهرباء.

وأكد نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن الحكومة تعى تمامًا أهمية ملف الطاقة التي هي أساس الانطلاق لتحقيق التنمية فى كافة القطاعات، خاصة فى ضوء إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وما تتطلبه من كم كبير من إنتاج الطاقة للوفاء بإلتزاماتها والمشروعات القومية المزمع إنشاءها، مشيراً إلى أن حجم استهلاك القطاع المنزلى يمثل 42، والقطاع الصناع 24%، ويتجاوز عدد المشتركين 30 مليون مشترك.

وأضاف أن الحكومة لديها تطلعات كبيرة للانطلاق خلال الفترة المقبلة فى كافة القطاعات، وفى التنمية بصفة عامة وبالتالى مصر فى احتياج متواصل للطاقة.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تسير بخطى ثابتة مع تجاه العالم لإنتاج الطاقة النظيفة، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ويبلغ حجم انتاج مصر من الطاقة المتجددة أكثر من 8% من إجمالي الإنتاج، فيما يبلغ إنتاج السد العالى من الكهرباء 3000 ميجاوات ويمكن تطويره، فضلاً عن أن المحطة النووية الجديدة سيكون له دور مهم فى تنوع مصادر الطاقة فى مصر.

وقال إن وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة البيئة تطلع لتعظيم الاستفادة من الفحم فى إنتاج الطاقة من خلال مشروع فحم الحمراوين باستثمارات 9 مليارات جنيه، لإنتاج 9 آلاف ميجاوات حتى عام 2023، مشيراً إلى أن أى دولة تبحث عن تعدد وتنوع مصادر الطاقة.

وأكد أن استغلال الفحم لن يكون له أي أثر بيئى حيث تجرى تجارب دولية لإعادة استخدام الفحم في العالم وفي مصر أيضًا تجرى دراسات كثيرة وتقييم للأثر البيئي لاستفادة من الطاقة المنتجة من الفحم، فضلاً عن أن عدد كبير من محطات الكهرباء فى مصر حدث لها تطوير كبير، وبالتالي أصبحت تساهم فى إنتاج الطاقة وتقلل من الاستهلاك، وأصبحت أكثر توافق مع المعايير البيئية.