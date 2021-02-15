اقتصاد وأسواق

الدسوقى : ارتفاع مرتقب فى إنتاج وتصدير المواد العازلة العام الحالى

بالتزامن مع بدء التعافى ومبادرة تنمية الريف
محمد ريحان 8:13 ص, الأثنين, 15 فبراير 21 8:13 ص, الأثنين, 15 فبراير 21

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توقعت شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات ارتفاع صادرات القطاع بما لا يقل عن %10 خلال العام الحالى.

وقال الدكتور كمال الدسوقى رئيس شعبة المواد العازلة إن صادرات قطاع صناعة المواد العازلة تأثر بشكل طفيف خلال العام الماضى 2020 نتيجة لتداعيات فيروس كورونا وعدم وضوح الرؤية واضطراب الأسواق فى بداية الجائحة.

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ورجح الدسوقى بدء تعافى الأسواق مرة أخرى خاصة بعد امتصت الأسواق صدمة الموجة الأولى من كورونا، وأصبح لدى المصدرين مرونة كافية للتعامل مع الأمر الواقع.

وأوضح أن المصدرين المصريين يضعون أعينهم على العديد من الأسواق لتسويق منتجاتهم ، ومنها الأسواق الأفريقية والعربية وأمريكا اللاتينية.

وعلى مستوى تصنيع المواد العازلة ومواد البناء بشكل عام توقع الدسوقى زيادة الإنتاج والطلب خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع الطفرة العمرانية التى ستتحقق على مستوى الريف المصرى بعد إعلان الرئيس السيسى عن بدء تطوير 4500 قرية خلال 3 سنوات.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والاسواق .. يتولي تغطية الاخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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