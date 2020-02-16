«الدستورية العليا» تعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم

خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير الحالى ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى

تعقد المحكمة «الدستورية العليا» برئاسة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة مؤتمراً صحفياً بعد غد الثلاثاء ، بمقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادى وذلك بحضور المستشار عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة للإعلان عن تفاصيل انعقاد اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، الذى سيعقد بالقاهرة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير الحالى ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .

صرح بذلك المستشار بولس فهمى المتحدث الرسمى للـ «الدستورية العليا» وقال إنه سيشارك فى أعمال المؤتمر رؤساء وأعضاء بتلك المحاكم والمجالس الدستورية العليا بسائر الدول الأفريقية إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستورى .

وأشار إلى أن المحكمة سوف تتلقى طلبات من يرغب من وسائل الإعلام اعتبارا من صباح غد الإثنين على مدى يومين للتسجيل لتغطية فعاليات المؤتمر .

المحكمة الدستورية العليا هى المحكمة العليا فى جمهورية مصر العربية، يقع مقرها فى القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور.

فهى تقوم بإلغاء القوانين التى تخالف نصوص ومواد الدستور المصرى .

وهى هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فى مصر. وتؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين.

تصدر أحكامها من سبعة مستشارين وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأى طريقة من طرق الطعن.

وكذلك تحدد المحكمة المختصة وظيفيًا فى حالة وجود تنازع بين سلطتين.

ويشترط فى ذلك التنازع عدة شروط لكى تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى.

كتبت نجوى عبد العزيز