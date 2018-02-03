الدستورية العليا ترفض قبول طعون الضريبة على الدخل

نجوى عبدالعزيز قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص مادة من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة

نجوى عبدالعزيز



قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص مادة من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدّل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من عقد الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية للمحكمة الابتدائية.

وأقامت المحكمة، حكمها تأسيسًا على أن رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 21/7/2013، وكان هذا القرار قد صدر في ظل العمل بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذي ألغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وقضى باستمرار لجان الطعن المشكلة طبقًا لأحكامه، إلى موعد 31 ديسمبر سنة 2005، في نظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، تُحال بعدها تلك المنازعات التي لم يُفصل فيها، بحالتها، إلى اللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون الحالي.