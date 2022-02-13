سيـــاســة

«الدستورية العليا»: ترؤس المستشار بولس فهمي للمحكمة اختيار موفق من القيادة السياسية

قد أشاد المستشارون أعضاء المحكمة، بالإجماع، برئيسها الجديد، متمنين له التوفيق في مهام عمله
المال - خاص 11:52 ص, الأحد, 13 فبراير 22 11:52 ص, الأحد, 13 فبراير 22

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عقدت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا اجتماعها الأول برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وقد أشاد المستشارون أعضاء المحكمة، بالإجماع، برئيسها الجديد، متمنين له التوفيق في مهام عمله.

وذكر بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا، أن المستشارين أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، أعربوا عن شكرهم للقيادة السياسية على الاختيار الموفق الذي صادف أهله، مؤكدين استمرارهم في العمل بكل طاقاتهم من أجل رفعة المحكمة وتأكيد مكانتها في مصرنا الغالية في ظل الجمهورية الجديدة.

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كما أعرب أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية عن عظيم تأثرهم لما أصاب المستشار سعيد مرعي عمرو، الرئيس السابق للمحكمة، من مرض عضال أقعده عن الاستمرار في أداء واجبات وظيفته ومباشرة عمله بعد تاريخ حافل من العطاء الخلاق في مجال القضاء الدستوري، متمنين له الشفاء وواسع العافية.

كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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