الدستورية: اعتراف الراشى يعفيه من العقوبة

نجوى عبد العزيز قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برفض الطعن على دستورية المادة 107 "مكرر" من قانون العقوبات، فيما تضمنته من "إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على: « يعاقب

نجوى عبد العزيز



قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برفض الطعن على دستورية المادة 107 “مكرر” من قانون العقوبات، فيما تضمنته من “إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها”.

وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على: « يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها “.

وتثير هذه المادة جدلا في الأوساط القانونية، وطالبت بعض المحاكم سابقا بتعديلها ومعاقبة الراشى والوسيط، أو إعفائهما من العقوبة في حال إخطار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها قبل وقوعها.

وجاء الطعن رقم 145 لسنة 37 دستورية المقام من مصطفى محمد زكى عبد الصالحين ضد رئيس الجمهورية وآخرين، ولم تقبله المحكمة لافتقاره شرطا شكليا لنظر الدعوى، دون أن تتطرق لموضوع النص.