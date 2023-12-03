الدستاوي يفتتح مركزي خدمة عملاء وشحن عدادات كهرباء في شبرا الخيمة

شهد الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع والمهندس حسام الدين عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء افتتاح مركز خدمة عملاء شبرا الخيمة ومركز شحن العدادات مسبقة الدفع وتحصيل فواتير الاستهلاك.

ويخدم المركزين عدد من المناطق في نطاق شبرا الخيمة أبرزها بيجام ومنشية الحرية وعبد المنعم رياض ، حيث تم الافتتاح بحضور عدد من قيادات القابضة وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والعاملين بها.

وخلال الزيارة استمع العضو لشئون شركات التوزيع لشرح مفصل وتوضيحى من قبل رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تضمن الإجراءات التى تتخذها الشركة لتنفيذ خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتعميم الهوية البصرية فى جميع أنحاء الشركة.

وأكد أن انشاء مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع وتحصيل فواتير الاستهلاك يعمل يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء..

وأوضح أنه تم انشاء منطقة ذكية SMART AREA بمركز خدمة العملاء يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات الكترونيا ( سداد فواتير – تعاقد – شحن – شكاوى ..) وتقديم خدمة مميزة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بمركز خدمة العملاء ومركز الشحن للعدادات مسبقة الدفع وسداد الفواتير حيث لهم الأولوية في الحصول على الخدمات بجميع شبابيك تقديم الخدمة..

ونوه إلى أنه تم تجهيز مركز خدمة العملاء ببرنامج للغة الإشارة لتقديم خدمة مميزة لذوى الهمم ( الصم والبكم ) على أجهزة تابلت للتفاعل معهم وتوضيح جميع الخدمات المقدمة وتلقى استفساراتهم والرد عليها من خلال البرنامج المعد لذلك وكذلك تفعيل نظام النداء الآلي Q. SESTEM لتنظيم العملاء لتلقى الخدمات، حيث يتم ارسال رسائل نصية على الهاتف المحمول للعميل تحدد رقم الدور وعدد المنتظرين لتلقى الخدمة ورسالة أخرى لتحديد رقم الشباك لتوجه العميل اليه .

وأكد أنه تم تفعيل جهاز تابلت لاستبيان آراء العملاء تجاه جودة الخدمات المقدمة لهم بالإضافة ايضا لتفعيل نظام الإصدار الموحد بجميع الإدارات التجارية بالشركة، حيث يتم الالتزام بقواعد موحدة بإصدار الفواتير لضمان دقة المحاسبة ومراجعة الفواتير الكترونيا بدون تدخل بشرى.

يتم استقبال قراءات العدادات من شركة شعاع مع صورة العداد لمراجعة القراءة والتأكد من صحتها قبل الإصدار مما كان له الأثر البالغ في انخفاض عدد شكاوى المشتركين من أخطاء القراءات على مستوى الشركة..

وأوضح أنه تم البدء في تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني باستخدام ماكينات التحصيل الإلكتروني pos وهى ماكينة للتحصيل مع المحصلين دون فواتير حيث يقوم المحصل بإعلام قيمة الفاتورة للعميل وبعد الدفع يستخرج المحصل إيصال دفع من الماكينة ثم يقوم العميل باستلامه مقابل قيمة السداد.

وبعد انتهاء الجولة..قام رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء المرور على مبنى إيرادات وشبكات شبرا الخيمة بجولة تفقدية داخل المبنى حرص فيها على مصافحة جميع العاملين بالطوابق الخمس التى يتكون منها المبنى

وأكد رئيس شمال القاهرة على حرصه الاطمئنان على سير العمل والاستماع لأى مطالب تهدف لتذليل أى معوقات ومواجهة أى مشكلات.