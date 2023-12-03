الدستاوي يتفقد محطة سيوة الشمسية ويبحث إمكانية تطويرها لمواجهة الأحمال

قام الدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، بزيارة إلى منطقة سيوة التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ومحطة الطاقة الشمسية هناك لبحث إمكانية تطويرها.

للوقوف علي الوضع الفعلي لمصادر التغذية الحالية لمنطقة سيوة، وذلك تمهيدا للعمل على استخدام أفضل بدائل التغذية من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية والرياح وبطاريات التخزين، لمجابهة قفزات الأحمال المتوقعة بهذه المنطقة الواعدة.

وأكد الدستاوي خلال الزيارة بصحبة المهندس طارق عبد الشافي رئيس مجلس إدارة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أن تلك الطاقة خضراء تقلل من الاعتماد علي الوقود الاحفوري و ما له من اثار سلبيه علي البيئة علاوة على التكلفة المرتفعة لاستخدام وحدات الديزل مقارنه بالطاقة المتجددة.

وفي خلال هذه المهمة تمت زياره محطة وحدات الديزل المستخدمة حاليا في التغذية و كذا محطة الطاقة الشمسية القائمة والتي هي أقرب للتقادم حيث تمت مناقشة تقييم وضع المصادر الحالية وإمكانية تطوير المحطة الشمسية، إضافة إلى زيادة مشاركة الطاقة المتجددة لاستيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية، وما لذلك من تأثير اقتصادي وتقليل الانبعاث الكربوني والمحافظة على البيئة.

وحضر الزيارة كل من ممثلي المكتب الاستشاري للمشروع، والمهندس مدير عام التخطيط الفني بالشركة القابضة وعدد من مسئولي القابضة للكهرباء والبحيرة لتوزيع الكهرباء.