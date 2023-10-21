الدستاوي يتفقد محطات محولات ومراكز خدمة عملاء «الإسكندرية لتوزيع الكهرباء»

قام الدكتور خالد الدستاوى، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، بزيارة تفقدية لشركة الإسكندرية لتوزيع، وترأس اجتماعًا موسعًا مع المهندس إيهاب الفقي، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وقيادات الشركة؛ ليناقش من خلالها مستجدّات الأحداث والخطوات الاستباقية التي يقوم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة باتخاذها خلال الفترات المقبلة.

وتفقّد الدستاوي سير العمل ومتابعة التجهيزات الأخير لمركز البيانات الرئيسي (Data Center) بالديوان العام بالشركة، والذي يخدم جميع الخدمات والتطبيقات التكنولوجية المختلفة بالشركة، وعمارة برج الصفا بمنطقة محرم بك، والمقترح تطويرة لخدمة القطاع التجاري.

وتفقّد أيضًا محطة محولات جليم، والتوجه إلى افتتاح مركز خدمة العملاء (فرع المندرة) الذي تم تطويره وتحديثه تماشيًا مع خطة الوزارة وتعميم الهوية البصرية الموحدة لمراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأشار إيهاب الفقي إلى أن مراكز الخدمة المتطورة تهدف إلى تحقيق الشفافية ورفع كفاءة العمل، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا استحداث بعض النظم والخدمات التي ستؤدي إلى تحسين مستوى الأداء وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين.

ورافق العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، خلال زيارته، المحاسب علاء عبد العليم المستشار التجاري للشركة، والمهندسة سلوى عبد الرحمن رئيس قطاعات شبكات التوزيع، والمهندس خالد غمري رئيس قطاعات الشئون الفنية، والمحاسب محمد غنيم رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية، ومصطفى درويش رئيس قطاع شئون مكتب رئيس الشركة.

وأثنى الدستاوي على الجهد المبذول من قيادات الشركة من تقدم الأعمال، أثناء زيارته للشركة، وعبّر رئيس شركة الإسكندرية للتوزيع وقيادات الشركة عن خالص الشكر للدستاوي والوفد المرافق، بهذه الزيارة المثمرة في ضوء متابعة إنجاز الأعمال طبقًا لتوجيهات قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.