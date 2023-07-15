الدستاوي يتفقد «شمال القاهرة للكهرباء» ويتابع تنفيذ مركز تحكم الحلمية 

قام الدكتور خالد الدستاوى، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، يرافقه المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بتتبع سير العمل بقطاع الحلمية للوقوف على نسب ومعدلات الأداء المختلفة فنيًّا وتجاريًّا، ومتابعة ما يتم إنجازه من أعمال بنطاق التحكم الآلى بالحلمية، المموَّل من هيئة التعاون الدولية اليابانية “جايكا” من تطوير وتحديث بمركز خدمة العملاء.

وخلال الجولة تفقّد الدستاوى وعفيفى أعمال تطوير وتحديث مركز خدمة عملاء الحلمية الذى يقدم الخدمات الذكية والشباك الواحد لما يقرب من 250 ألف مشترك يمثلون المشتركين بنطاق الحلمية والمناطق التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

كما قام الدستاوى، يرافقه رئيس وقيادات الشركة بجولة تفقدية داخل مركزى خدمة العملاء، استمعوا خلالها لشرح مفصل من المحاسب أحمد الحسينى رئيس قطاع الحلمية التجارى، عما سيقوم المركز بتقديمه من خدمات مختلفة تجارية وغيرها.

كما قام العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع ورئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء باستعراض ما يتم من أعمال داخل مركز تحكم الحلمية الجارى تسريع وتيرة العمل به تمهيدًا لتشغيله قبل نهاية العام الحالي، حيث استمعوا لشرح مفصل من المهندس محمد أحمد عوض مدير عام التشغيل والتحكم الآلى بقطاع الحلمية.

رافق الدستاوى وعفيفى، خلال الزيارة، لفيف من قيادات شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أبرزهم المهندس أشرف الدسوقى رئيس قطاعات الشبكات بالشركة،

والمهندس سيد سليمان رئيس قطاعات التحكم والاتصالات والوقاية، والمهندس عمر فتحى رئيس قطاعات الشئون الفنية بالشركة،

والمهندس عبد الله بصيلة رئيس قطاع شبكات الحلمية، والمهندس أحمد فرحات رئيس قطاع المشروعات بالشركة، والمهندسة نها رئيس قطاع العدادات بالشركة.