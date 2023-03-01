«الدريني» يُتم إصدار سندات توريق لشركة مدينة نصر للإسكان بنحو 805.5 مليون جنيه

انتهى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية من إصدار سندات توريق الإصدار الثاني من البرنامج الخامس لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 805.5 مليون جنيه.

ووفقًا لبيان صحفي قام مكتب الدريني بدوره كمستشار قانوني لعملية الإصدار وذلك بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب المستشار المالي ومدير الإصدار، بالإضافة لدورها كضامن لتغطية الاكتتاب بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي.

وقام مكتب KPMG حازم حسن بدور مراقب حسابات الإصدار والبنك التجاري الدولي أمينا للحفظ ومتلقي الاكتتاب.

وتم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير حيث ينقسم الإصدار الى ثلاث شرائح، الشريحة الأولى (أ) بقيمة ٢٤١،٦٥٠ مليون جنيه وتم تصنيفها AA+ والشريحة الثانية (ب) بقيمة ٢١٠،١١٧ مليون جنيه وتم تصنيفها AA والشريحة الثالثة (ج) بقيمة ٢٥٣،٧٣٢ مليون جنيه وتم تصنيفها A من قبل شركة ميريــس “الشرق الأوســــط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين.

وعلقت إيمان روؤف الشريك ومدير إدارة سوق رأس المال والخدمات المالية بمكتب الدريني “نحن سعداء بكوننا جزء من هذا الإصدار الناجح لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير والتي تجمعنا بها علاقة عمل طويلة المدى والذي سوف بدوره يساعد الشركة على خلق فرص استثمارية جديدة والتوسع في مشروعاتها”.

وأضافت روؤف قائلة “أود أن أشكر فريق العمل بالمكتب على تفانيه وحرصه على إتمام عمله بكفاءة ونتطلع الى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل “.

قام بتولي هذا الإصدار: الشريك ومدير إدارة رأس المال والخدمات المالية إيمان روؤف ومحامية شيرين المنياوي، والمحاميات ندى كمال وآية خالد، ومن إدارة اجراءات قسم رأس المال: المحامي ناجي عبيد وأحمد أيمن.