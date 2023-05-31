«الدريني» ينتهى من إصدار سندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه لصالح «أور للتأجير التمويلي والتخصيم»

انتهى مكتب “الدريني وشركاه” للمحاماة والاستشارات القانونية من إصدار سندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه لصالح شركة “أور للتأجير التمويلي والتخصيم”.

ووفقًا لبيان صحفي، فإن هذا الإصدار كان الأول من قيمة البرنامج الإجمالية بواقع 8 مليارات جنيه، وتم من خلال “أور للتوريق”.

وقام مكتب الدريني بدوره كمستشار قانوني لعملية الإصدار بالتعاون مع شركة أور للاستشارات المالية عن الأوراق المالية والبنك العربي الأفريقي الدولي كالمستشار المالي ومدير الإصدار.

كما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي كضامن لتغطية الاكتتاب، وقام مكتب “KPMG” حازم حسن بدور مراقب حسابات الإصدار والبنك العربي الأفريقي الدولي أمينا للحفظ ومتلقي الاكتتاب.



ووفقًا للبيان فقد تم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم، حيث ينقسم الإصدار إلى ثلاث شرائح، الشريحة الأولى (أ) بقيمة 208 مليون جنيه وتم تصنيفها A+ .

والشريحة الثانية (ب) بقيمة 548 مليون جنيه وتم تصنيفها A+ والشريحة الثالثة (ج) بقيمة 368 مليون جنيه وتم تصنيفها A+ من قبل شركة ميريــس “الشرق الأوســــط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين .



و علقت إيمان رءوف الشريك ومدير إدارة سوق رأس المال والخدمات المالية بمكتب الدريني : “نحن سعداء بكوننا جزء من هذا الإصدار الناجح لصالح شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم والتي تجمعنا بها علاقة عمل طويلة المدى والذي سوف بدوره يساعد الشركة على خلق فرص استثمارية جديدة والتوسع في مشروعاتها”.

وأضافت روؤف : “أود أن أشكر فريق العمل بالمكتب على تفانيه وحرصه على إتمام عمله بكفاءة ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل” .

وقام بتولي هذا الإصدار، الشريك ومدير إدارة رأس المال والخدمات المالية إيمان رءوف والمحامية شيرين المنياوي، والمحامية آية خالد.