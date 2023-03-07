«الدريني وشركاه» ينجح في إصدار سندات توريق «بداية للتمويل» بـ958 مليون جنيه

قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بالانتهاء من إصدار سندات توريق الإصدار الثاني من البرنامج الرابع لشركة إي إف جي هيرميس للتوريق لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، والبالغ قدره 958 مليون جنيه من إجمالي قيمة البرنامج البالغة 3 مليارات جنيه.

إذ قام مكتب الدريني بدوره كمستشار قانوني لعملية الإصدار، وذلك بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب المستشار المالي ومدير الإصدار،

وذلك بالإضافة لدورها كضامن لتغطية الاكتتاب بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي،

وقام مكتب KPMG حازم حسن بدور مراقب حسابات الإصدار والبنك الأهلي المصري أمينًا للحفظ ومتلقي الاكتتاب.

وتم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة بداية للتمويل العقاري، حيث ينقسم الإصدار إلى ست شرائح،

الشريحة الأولى (أ) بقيمة 93.035 مليون جنيه وتم تصنيفها AA+ والشريحة الثانية (ب) بقيمة 262.9 مليون جنيه مصري وتم تصنيفها AA،

والشريحة الثالثة (ج) بقيمة 453 مليون جنيه، وتم تصنيفها A، والشريحة الرابعة (د) بقيمة 15.6 مليون جنيه مصري وتم تصنيفها AA+،

والشريحة الخامسة (ه) بقيمة 49.1 مليون جنيه وتم تصنيفها AA، والشريحة السادسة (و) بقيمة 84.1 مليون جنيه مصري وتم تصنيفها A من قِبل شركة ميريــس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين”.

وعلّقت إيمان رءوف، الشريك ومدير إدارة سوق رأس المال والخدمات المالية بمكتب الدريني: “نحن سعداء بكوننا جزءًا من هذا الإصدار الناجح لصالح شركة بداية للتمويل العقاري والتي تجمعنا بها علاقة عمل طويلة المدى والذي سوف بدوره يساعد الشركة على خلق فرص استثمارية جديدة والتوسع في مشروعاتها”.

إيمان رءوف، الشريك ومدير إدارة سوق رأس المال والخدمات المالية

وأضافت رءوف: “أودّ أن أشكر فريق العمل بالمكتب على تفانيه وحرصه على إتمام عمله بكفاءة ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

قام بتولي هذا الإصدار: كل من إيمان رءوف، الشريك ومدير إدارة رأس المال والخدمات المالية، والمحامي عبد الرحيم أشرف، والمحامي متولي سويفي، والمحامية ندى كمال، ومن إدارة اجراءات قسم رأس المال: المحامي ناجي عبيد وأحمد أيمن والمحامية خلود دياب.