«الدريني وشركاه» ينجح في إتمام إصدار سندات توريق «الأولى» بـ998.5 مليون جنيه

نجح مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية في إتمام إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى) بقيمة 998.5 مليون جنيه مصري، ضمن برنامج سندات متعدد الإصدارات بإجمالي 3 مليارات جنيه مصري.

إذ قام مكتب الدريني بدوره كمستشار قانوني لعملية الإصدار، وذلك بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب بصفتها المستشار المالي ومدير الإصدار،

وذلك بالإضافة لدورها كضامن لتغطية الاكتتاب، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي،

وقام مكتب بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاه بدور مراقب حسابات الإصدار والبنك العربي الأفريقي الدولي أمينًا للحفظ ومتلقّي الاكتتاب.

تم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى)، حيث ينقسم الإصدار إلى ست شرائح؛ الشريحة الأولى (أ) بقيمة ٩١,٥٣٠ مليون جنيه مصري وتم تصنيفها AA+

والشريحة الثانية (ب) بقيمة ٢٠٣,٤٠٠ مليون جنيه مصري وتم تصنيفها AA، والشريحة الثالثة (ج) بقيمة ٢١٣,٥٧٠ مليون جنيه مصري وتم تصنيفها A،

والشريحة الرابعة (د) بقيمة ٧٣,٥٠٠ مليون جنيه مصري وتم تصنيفها AA+، والشريحة الخامسة (ه) بقيمة ١٨٦,٢٠٠ مليون جنيه مصري وتم تصنيفها AA،

والشريحة السادسة (و) بقيمة ٢٣٠,٣٠٠ مليون جنيه مصري وتم تصنيفها A من قِبل شركة ميريــس “الشرق الأوســــط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين”.

من جانبها قالت إيمان رءوف، الشريك ومدير إدارة سوق رأس المال والخدمات المالية بمكتب الدريني: نحن سعداء بكوننا جزءًا من هذا الإصدار الناجح لصالح شركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى)، والذي سوف يساعد بدوره الشركة على خلق فرص استثمارية جديدة والتوسع في مشروعاتها.

وأضافت: أودّ أن أشكر فريق العمل بالمكتب على تفانيه وحرصه على إتمام عمله بكفاءة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وقام بتولّي هذا الإصدار كل من إيمان رءوف الشريك ومدير إدارة رأس المال والخدمات المالية، والمحامية شيرين المنياوي، والمحامية آية خالد، ومن إدارة اجراءات قسم رأس المال: المحامي ناجي عبيد وخلود دياب وأحمد أيمن.