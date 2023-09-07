«الدريني وشركاه» ينجح في إتمام أول إصدار سندات توريق لصالح المصرية لإعادة التمويل العقاري



انتهى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية من إصدار سندات توريق الإصدار الأول من البرنامج الثامن لشركة “أي اف جي هيرميس” للتوريق لصالح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري والبالغ قدره 472 مليون جنيه.

وأشار بيان صحفي حصلت “المال” على نسخة منهُ إلى أن الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري هي الشركة الأولى والوحيدة في مصر التي تمارس هذا النشاط والخاص بإعادة التمويل العقاري للشركات المقرضة .



حيث قام مكتب الدريني بدوره كمستشار قانوني لعملية الإصدار وذلك بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب.

وتولت المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب دور المستشار المالي ومدير الإصدار، بالإضافة إلى دورها كضامن لتغطية الاكتتاب بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي.

وقام مكتب KPMG حازم حسن بدور مراقب حسابات الإصدار والبنك العربي الافريقي الدولي أمينا للحفظ ومتلقي الاكتتاب.



تم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة بداية للتمويل العقاري، حيث ينقسم الإصدار إلى ثلاث شرائح، الشريحة الأولى (أ) بقيمة 66.08 مليون جنيه وتم تصنيفها AA+ والشريحة الثانية (ب) بقيمة 193.5 مليون وتم تصنيفها AA والشريحة الثالثة (ج) بقيمة 212.4 مليون وتم تصنيفها A من قبل شركة ميريــس “الشرق الأوســــط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين”.



وعلقت إيمان رؤوف الشريك ومدير إدارة سوق رأس المال والخدمات المالية بمكتب الدريني قائلة : “نحن سعداء بكوننا جزء من هذا الإصدار الفريد من نوعه لصالح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري التي تعد الشركة الأولى والوحيدة في مصر التي تمارس نشاط إعادة التمويل العقاري والذي بدوره يخلق فرص استثمارية جديدة للشركة”.

وأضافت رؤوف : “أود أن أشكر فريق العمل بالمكتب على تفانيه وحرصه على إتمام عمله بكفاءة ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.”



ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن مكتب الدريني، قام بتولي هذا الإصدار: الشريك ومدير إدارة رأس المال والخدمات المالية إيمان رؤوف والمحامية شيرين المنياوي، والمحامي متولي سويفي والمحامية آية خالد، ومن إدارة إجراءات قسم رأس المال: المحامي ناجي عبيد والمحامي أحمد أيمن.