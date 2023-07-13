«الدريني وشركاه» يصدر سندات توريق المجتمعات العمرانية بقيمة 15 مليار جنيه



أنهى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، الإصدار الأول من سندات توريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبالغ قدره 15 مليار جنيه .

يأتي ذلك ضمن برنامج متعدد الإصدارات لصالح الهيئة بواقع 30 مليار جنيه، إذ قام مكتب الدريني بدور المستشار القانوني لتلك العملية .



وتولت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وشركة “سي أي كابيتال” والبنك التجاري الدولي دور المستشارين الماليين ومديرين للإصدار.

وقام البنك التجاري الدولي وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة بدورها كضامني لتغطية الاكتتاب، ومكتب بيكر تلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار .. كما تولي البنك التجاري الدولي أيضًا دور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب.



جدير بالذكر أن هذا إصدار الدريني وشركاه يعتبر من أهم العمليات التي تمت هذا العام حيث قامت وزارة المالية بإصدار خطاب لضمان حماية حقوق حملة السندات .



وتم إصدار السندات مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ ينقسم الإصدار إلى أربع شرائح، الأولى (أ) بقيمة 1.710 مليار جنيه وتم تصنيفها Prime1 والثانية (ب) بقيمة 6.06 مليار جنيه وتم تصنيفها AA والثالثة (ج) بقيمة 5.8 مليار جنيه وتم تصنيفها -AA والرابعة (د) بقيمة 1.4 مليار جنيه وتم تصنيفها A- من قبل شركة ميريــس “الشرق الأوســط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين”.



وقالت إيمان رؤوف الشريك ومدير إدارة سوق رأس المال والخدمات المالية بمكتب الدريني: سعداء بكوننا جزءا من إصدار بهذه الاهمية.. أود أن أشكر كل من شارك في إتمام هذا الإصدار بنجاح وبالأخص فريق العمل بالمكتب على مجهوداته المبذولة وحرصه على إتمام عمله بكفاءة ونتطلع الى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.