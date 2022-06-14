الدريني وشركاه مستشارا لأول شركة تروج للاكتتابات عبر التكنولوجيا المالية فى مصر

أعلن مكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة توليه مهام المستشار القانونى لأول شركة تتقدم للحصول على رخصة فى مجال الترويج وتغطية الاكتتابات من خلال استخدام التكنولوجيا المالية فى مصر.

وأشار مكتب الدريني فى بيان حصلت عليه المال الاثنين إلى تقدم مجموعة من المستثمرين المحليين بالفعل بطلب إلى الرقابة المالية للحصول على رخصة تأسيس أول شركة عاملة فى هذا المجال بما يعد أول تطبيق لقانون التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر فى مصر مؤخرا.

ونوه المكتب إلى أن الشريك المؤسس فى هذه الشركة هو المهندس محمد أبو النجار أحد المستثمرين البارزين فى مجال التكنولوجيا المالية ومؤسس شركة Pie العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية للشركات المتوسطة والصغيرة.

كما يشمل هيكل المساهمين الأستاذ عمر عامر الشريك المؤسس لمجموعة عامر القابضة ومؤسس شركة قسطلي للاستثمار العقاري والذي يعد من أكبر المستثمرين العقاريين في مصر .

كذلك يضم الهيكل ،كلاً من الأستاذ عمر وجدي وأدهم وجدي مؤسسي شركة بسيطة القابضة للاستثمارات المالية، إضافة عن عدد من الشركات الناشئة فضلا عن عدد من المستثمرين في شركات مالية كبري ومجموعة أخرى من المستثمرين في نفس المجال.

وقال لمهندس محمد أبو النجا إن هذه الرخصة ستسمح للشركات الناشئة ببيع جزء من أسهمها للمستثمرين عن طريق منصة exits.me ، كما ستمسح لصغار المستثمرين بالاستثمار المباشر في الشركات الناشئة و المتوسطة والصغيرة و التي لم يكن لديهم فرصة الاستثمار فيها من قبل.

وتعمل شركة ” Exits” فى مجال صفقات الدمج والاستحواذ فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، كما نجحت فى تنفيذ ثلاث عمليات اندماج وعمليتى استحواذ خلال الأربعة أشهر الأخيرة،إضافة إلى عشرات العمليات الحالية ، وأكثر من ٣٠٠ شركة حاليا مسجلة على منصة exits.me التي استحوذت عليها شركة “Pie” في فبراير الماضى.