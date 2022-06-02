«الدريني» مستشارا قانونيا لبرنامج سندات «هيرميس» للحلول التمويلية بإجمالي 3 مليارات جنيه

أعلن مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية الانتهاء من إصدار سندات الإصدار الأول من البرنامج الأول لشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية والبالغ قدره 500 مليون جنيه من إجمالي قيمة البرنامج بنحو 3 مليارات جنيه.

وتولى مكتب الدريني دور المستشار القانوني لعملية الإصدار وذلك بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس كمستشاراً مالياً ومديراً للإصدار.

وعلقت المحامية شيرين المنياوي على الصفقة قائلة: “نحن سعداء بإتمام الإصدار الأول من برنامج السندات الخاص بالمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية والتي تجمعنا بها علاقة عمل طويلة المدى، حريصين دائماً على إتمام العديد من الإنجازات”.

وعلقت: “نحن فخورين بكوننا جزء من ذلك الإصدار الناجح بل وأيضا سعداء بالعمل بجانب فريق محترف مثل المجموعة المالية هيرميس”.

وأضافت: “أود أن أشكر فريق العمل بالمكتب على تفانيه وحرصه على إتمام عمله بكفاءة ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل”.