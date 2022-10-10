«الدرينى وشركاه» يتولى الاستشارات القانونية لإصدارات سندات توريق بقيمة 30 مليار جنيه

كشف معتز الدرينى، الشريك المؤسس بمكتب «الدرينى وشــركاه» للاستشارات القانونية، عن تولى دور المستشار القانونى لمجموعة من إصدارات سندات التوريق بلغت قيمتها 30 مليار جنيه، منذ بداية العام الحالي، بجانب اعتزام التوسع خارجيًا بمنطقة الشرق الأوسط فى 2023.

ولفت «الدرينى» فى تصريحات لـ«المال» إنه ما زال هناك ما يتراوح من 5 – 6 إصدارات من السندات فى قطاعات مختلفة، من بينها العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، يباشرها المكتب خلال الفترة المتبقية من 2022، إلى جانب صفقة الاستحواذ على جلوبال كورب للخدمات المالية التى تمت العام الحالي، والاستحواذ على فودافون، والتى ما زالت فى طور الحصول على الموافقات الإجرائية.

وكانت «فودافون مصر» حصلت على موافقة جهاز تنظيم الاتصالات لنقل ملكية حصة المجموعة العالمية البالغة %55 فى وحدتها المصرية إلى شركتها التابعة فوداكوم الجنوب أفريقية.

وتمثل الإصدار الأبرز من بين التى باشرها «الدرينى وشركاه» فى سندات توريق شركة التعمير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 20 مليار جنيه بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذه الخطوة، وأيضًا سندات شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة 1.3 مليار جنيه.

وأعلنت هيئة الرقابة المالية مطلع أكتوبر الحالى موافقتها على 3 إصدارات لسندات توريق، بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار جنيه، موزعة على 3 شركات.

وتشهد إصدارات سندات التوريق إقبالًا قويًا بالسوق المحلية؛ إذ سجلت نحو 36 مليار جنيه منذ مطلع العام الحالى، بحسب إحصائيات هيئة الرقابة المالية.

وأوضح الدرينى أيضًا أن المكتب يلعب دور المستشار القانونى لإصدار صكوك فى قطاع السياحة لتمويل توسعات فندقية، مفضلًا عدم الإفصاح عن قيمة الإصدار.