الدروي : قطاعا التكنولوجيا والصحة في الشرق الأوسط حافظا على مستويات توظيف قوية رغم الصعوبات الاقتصادية

تعد الوظائف والمهن الأكثر طلبًا في سوق العمل من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الكثيرون.

في الواقع، فإن فهم المهن المطلوبة يمكن أن يساعد الأفراد في توجيه حياتهم المهنية وتخصصاتهم الأكاديمية. لذلك، فإن معرفة الوظائف الأكثر طلبًا والدول التي تبحث عن العمالة يعتبر أمرًا ذا أهمية قصوى للباحثين عن العمل والمتخصصين في الموارد البشرية.

وفقًا للدراسات الأخيرة التي تقوم بها شركة تارجت المتخصصة في ابحاث الاجور و الموارد البشرية ، فإن العديد من الدول تشهد نموًا اقتصاديًا وتحتاج إلى مزيد من العمالة المؤهلة وغير المؤهلة. فيما يلي، سنتحدث عن أهم المهن المطلوبة خلال عامي 2023 و 2024، والدول التي تحتاج إلى العمالة بشدة، بالإضافة إلى بعض المؤشرات المهمة لسوق العمل في مصر و الشرق الاوسط خلال الربع الأول من عام 2023.

تقنية المعلومات والاتصالات

تحظى مهن تقنية المعلومات والاتصالات بالطلب الأكبر في العديد من الدول، ويشمل ذلك البرمجيات والتطبيقات الحديثة والتقنيات اللاسلكية وشبكات الحاسوب. يتوقع أن تشهد هذه المهن طلبًا كبيرًا في الفترة المقبلة، وخاصةً في الدول المتقدمة التي تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير و خاصة التكنولوجيا المالية . الرعاية الصحية

تعد الرعاية الصحية من المجالات الأكثر ازدهارًا ونموًا في العالم، ويتوقع أن تشهد زيادة في الطلب خلال السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن تزداد الحاجة إلى العاملين في المجال الصحي، مثل الأطباء والتمريض و اتجهت الدول الان الي تخفيض سنوات الدراسة لسرعة زيادة سد العجز الموجود .

أما فيما يتعلق بمصر،فقد علق محمد الدروي – خبير الموارد البشرية إن البلاد تشهد تحسنًا طفيفًا في معدلات التشغيل، حيث ارتفع معدل التشغيل إلى 42.5% في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 41.4% في الربع الأخير من عام 2022. ومع ذلك، فإن معدلات البطالة لا تزال تعاني من معدلات عالية، حيث بلغ معدل البطالة 8.3% في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 7.7% في الربع الأخير من عام 2022.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، فإن مصر تشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم بنسبة 5.6% في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بنسبة 4.6% في الربع الأخير من عام 2022. ويمكن لارتفاع معدلات التضخم أن يؤثر على الاقتصاد العام في البلاد.

أما في المنطقة بشكل عام، فإن بعض الدول تشهد ارتفاعًا في معدلات التشغيل، حيث يبلغ معدل التشغيل في دولة الإمارات العربية المتحدة 88.5% في الربع الأول من عام 2023، وفي السعودية يبلغ معدل التشغيل 60.3% في نفس الفترة.

وبالنسبة لمعدلات البطالة، فإن بعض الدول تعاني من معدلات عالية، حيث يبلغ معدل البطالة في لبنان 41% في الربع الأول من عام 2023، وفي تونس يبلغ معدل البطالة 16.4% في نفس الفترة.

أما فيما يتعلق بمعدلات الأجور، فإن بعض الدول تشهد زيادة في الأجور، حيث ارتفعت الأجور في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.6% في الربع الأول من عام 2023، وفي السعودية ارتفعت الأجور بنسبة 1.9.