الدرهم الإماراتي يرتفع إلى 6.32 جنيه للبيع بعد زيادة أسعار الفائدة

سجل سعر الدرهم الإماراتي ارتفاعا أمام الجنيه، عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%، وسجل أعلى سعر لـ الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 6.29 جنيه للشراء، و6.32 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنكي قناة السويس وHSBC إلى 6.28 جنيه للشراء، بينما وصل لـ 6.29 للبيع في بنوك بلوم، الاستثمار العربي، المشرق، التنمية الصناعية، وبنك أبو ظبي التجاري.

أما عن بنوك الأهلي المصري، وأبو ظبي التجاري، التجاري الدولي، وبنك فيصل الإسلامي فقد وصل سعر الدرهم الإمارتي إلى 6.22 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإمارتي 6.26 جنيه للبيع في بنوك مصر، المصرف العربي الدولي، والتجاري الدولي، والمصرف المتحد.

وقرر البنك المركزي، ضمن حزمة من القرارات، زيادة حد قيمة الشحنات المستثناة من الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.