الدرع الذهبي لوساطة التأمين تعلن استراتيجية عملها خلال الـ 3 سنوات المقبلة

وضعت شركة الدرع الذهبي لوساطة التأمين استراتيجية عملها خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك بعد حصولها رسميا على الترخيص النهائي من الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل فى السوق المصرية.

وكشف علاء عبد الدايم رئيس مجلس إدارة الشركة أن استراتيجية الشركة تعمل على تنويع أنشطتها ومحفظة الأقساط التى سوف تجلبها لصالح شركات التأمين التى تعمل معها، فى نشاطى تأمينات الحياة والممتلكات مثل تأمينات السيارات وتأمين الحريق، وكذلك التأمين الطبى وتأمينات السفر فضلا عن التأمين على الحياة والحوادث الشخصية وغيرها.

الرهان على المشروعات الصغيرة وقطاع السياحة

وأضاف عبد الدايم أن الشركة تستهدف العديد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة، وكذلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات المتوسطة بجانب الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية المختلفة.

الاستثمار في العنصر البشري وتدريب العاملين

وأكد أن شركته تهتم بالاستثمار في العنصر البشري عبر التدريب والتأهيل لتنمية القدرات وصقل المهارات والمزج والمزج بين عاملي الخبرة والشباب في فريق العمل.

الشركة تخطط لجلب 25 مليون أقساط خلال ثلاث سنوات

وتخطط الشركة لجلب 15 مليون جنيه أقساط لصالح شركات التأمين التي تعمل معها في عامها الأول منذ بدء النشاط وكذلك جلب 25 مليون جنيه أقساط خلال الثلاث سنوات المقبلة، في ظل الرهان على نمو الاقتصاد المصري وانخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة وخطط الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة وقطاع السياحة ودعم المصانع المتعثرة لمعاودة النشاط.

ضرورة تركيز الوسطاء على خدمات ما بعد البيع

وأشار إلى أنه لابد أن تضع شركات الوساطة لمساتها المؤسساتية فى السوق المصرية من خلال الخدمات المميزة المقدمة للعملاء وخاصة خدمات ما بعد البيع، مثل خدمة العملاء ومتابعة مستمرة مع العملاء قبل الاصدار وأثناءه وبعده وعند وقوع الخطر المؤمن عليه وحتى صرف التعويضات.

وسيط التأمين له دور هام في نشر ثقافة الوعي التأميني

واعتبر أن الوسيط له دور هام فى توعية العملاء ونشر ثقافة الوعى التأمينى بالمجتمع عن طريق الشرح البسيط والمفصل للتغطيات لصالح العملاء يستطيع الوسطاء نقل الثقافة التأمينية إلى العملاء وزيادته فى المجتمع، ومساعدة العميل فى المفاضلة بين أكثر من عرض من شركات التأمين .

وأوضح أن شركته تسعى إلى التركيز على جودة الخدمة وانتقاء العناصر التى تعمل بها ليجمعوا بين الخبرة والكفاءة فى العمل، وكذلك دراسة المنتجات التأمينية فى السوق والتى تقدمها شركات التأمين، لتوفيرها للعملاء للمفاضلة فيما بينها واختيار ما يناسبهم منها.

خطة للتوجه نحو التسويق الإلكتروني خلال الفترة المقبلة

وكشف أن شركته تتجه خلال الفترة المقبلة نحو التسويق الإلكتروني بعد الانتهاء من الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على تدشين موقعها الإلكتروني خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات لمزاولة نشاط التسويق الإلكتروني.

التوسع في الخليج العربي ضمن استراتيجية الشركة

وأضاف أن خطة التوسع الجغرافي للشركة تتوقف على حجم أعمال الشركة وتوزيع عملائها ومدى الحاجة للتوسع في محافظات أخرى، كما تسعى الشركة للتوسع الخارجي إذا سنحت فرص استثمارية خارج مصر وخاصة في منطقة الخليج العربي.