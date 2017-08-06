الدرع الخيرية.. تشيلسى فى مهمة ثأرية أمام آرسنال

على المصرى يسعى تشيلسى بطل الدورى للثأر من آرسنال "بطل الكأس"، عندما يلتقيا عصر اليوم، فى كأس درع المجتمع الخيرية الإنجليزى، على ملعب "ويمبلى" الشهير فى لندن، ويدير اللقاء الحكم الإنجليزى الشاب روبيرت مادلي. وفي حالة انتهاء الوقت الأصلى بتعادل الفريقين، والاحتكام لضربات الترجيح، سيجرى للمرة

على المصرى

يسعى تشيلسى بطل الدورى للثأر من آرسنال “بطل الكأس”، عندما يلتقيا عصر اليوم، فى كأس درع المجتمع الخيرية الإنجليزى، على ملعب “ويمبلى” الشهير فى لندن، ويدير اللقاء الحكم الإنجليزى الشاب روبيرت مادلي.

وفي حالة انتهاء الوقت الأصلى بتعادل الفريقين، والاحتكام لضربات الترجيح، سيجرى للمرة الأولى تطبيق النظام الجديد لضربات الترجيح، فبدلاً من تناوب لاعبي الفريقين المتنافسين على التسديد بعد كل ضربة، يقضي النظام الجديد بأن يسجل الفريق “أ” الضربة الأولى، ثم يسدد الفريق “ب” ضربتين، ويعود الفريق “أ” للتسديد مجددًا، حتى يكمل كل فريق 5 ضربات.

من جانبه، أكد الاتحاد الإنجليزي، أن إيرادات المباراة ستذهب لضحايا حريق برج جرينفل في غرب لندن “24 طابق”، فى وفاة 79 شخصًا على الأقل، ويأمل الاتحاد في جمع نحو 1.25 مليون جنيه إسترليني.

وقال جريج كلارك، رئيس الاتحاد الإنجليزي: “مثل باقي البلاد شعرنا جميعًا بحزن شديد، نأمل أن نقدم بعض الدعم والمساندة من خلال مباراة الدرع الخيرية”.

وأضاف: “سيلتقي فريقان كبيران من لندن معًا، في أكثر الملاعب شهرة على بعد مسافة قصيرة من موقع البرج، سيتحد الفريقان في حبهم لكرة القدم والحزن على ضحايا الحادث ودعمهم لمجتمعهم”.

وتوج تشيلسي في الموسم الماضي، بطلاً للدوري الممتاز للمرة السادسة في تاريخه، في الموسم الأول له بإشراف مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، فيما أحرز آرسنال لقب الكأس للمرة الثالثة عشرة “رقم قياسي”، بفوزه في النهائي على تشيلسي 2-1، منقذاً موسمه، بعد فشله في احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً.



وعزز الفريقان صفوفهما استعداداً للموسم الجديد، ففضلاً عن البطولات المحلية، حيث يخوض تشيلسي غمار دوري أبطال أوروبا، في حين يشارك آرسنال في “يوروبا ليج”، على أن يبدأ تشيلسي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري، باستقبال بيرنلي على ملعبه ستامفورد بريدج في 12 أغسطس، ويفتتح آرسنال مشواره في 11 من الشهر ذاته، ضد ليستر سيتي، علما بأن الدورى الإنجليزى، سينطلق يوم الجمعه المقبل.

وفي ظل الصفقات الخيالية التي تبرمها الأندية الأوروبية العريقة، لا سيما في إنجلترا، كانت للفريقين حصة من التعاقدات، وإن أعلن كونتي احتمال ضم لاعب أو اثنين أيضاً قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، في نهاية الشهر الجاري، وتغلب تشيلسي على آرسنال قبل أسبوعين 3-0 في مباراة ودية في الصين.

وأنفق تشيلسي حتى الآن 140 مليون يورو، بضمه مهاجم ريال مدريد والمنتخب الإسباني ألفارو موراتا، لمدة 5 سنوات في صفقة قدرت بـ80 مليون يورو، كما ضم لاعب وسط موناكو بطل الدوري الفرنسي الدولي تييموي باكايوكو لمدة خمسة مواسم، والمدافع الألماني أنطونيو روديجر من روما الإيطالي، والحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو من مانشستر سيتي.

وجاء التعاقد مع موراتا، بعدما خسر تشيلسي معركته مع مانشستر يونايتد الذي اضطر لدفع 84,70 مليون يورو، من أجل ضم مهاجم إيفرتون الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، وسيخلف موراتا مواطنه دييجو كوستا، الذي أبلغه كونتي في نهاية الموسم الماضي أنه لن يعتمد عليه في تشكيلته.

وأكد كونتي أنه يجري محادثات يومية مع مسؤولي النادي، من أجل تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد استعداداً للموسم الجديد، وذكرت وسائل الإعلام البريطانية، أن تشيلسي مهتم بلاعب وسط منتخب إنجلترا ونادي آرسنال أليكس أوكسلايد-تشامبرلاين، والدولي الآخر روس باركلي مدافع إيفرتون.

ويفتقد تشيلسي نجمه البلجيكي إدين هازار، الذي خضع مطلع يونيو الماضى، إلى جراحة لمعالجة كسر في الكاحل الأيمن، ستبعده عن الملاعب ثلاثة أشهر.

فيما ذكرت تقارير صحفية، أن هازار من ضمن اللاعبين الذين يرغب برشلونة الإسباني في التعاقد معهم لتعويض رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، لكن كونتي رد بالقول: “هناك شائعات، إيدن سعيد جداً للبقاء معنا وبدء الموسم الجديد”، مضيفاً: “نحن بصدد محاولة شراء لاعبين، وليس بيعهم”.

ولن يشارك باكايوكو بسبب إصابة في الركبة، والفرصة سانحة أمام النيجيري فيكتور موزيس للمشاركة، خاصة وأن عقوبة الإيقاف التي فرضت عليه في نهائي الكأس الموسم الماضي، لا تنطبق على مباراة اليوم.

فى المقابل، وبعدما قرر تمديد مشواره الذي بدأ مع آرسنال قبل 21 عاماً، نجح المدرب الفرنسي أرسين فينجر، في إقناع إدارة النادي اللندني، بتحطيم رقمه القياسي، وإنفاق 60 مليون يورو من أجل ضم المهاجم الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت من ليون الفرنسى، وذلك ضمن مسعاه لتعويض الموسم المخيب الذي عاشه فريقه، وفشله في الحصول على مركز مؤهل إلى دوري الأبطال.

ومن المحتمل أن يبقى سانشيز على مقاعد البدلاء، حيث أستأنف تدريباته مع الفريق يوم الثلاثاء الماضى، بسبب تأخر عطلته الصيفية لمشاركته مع منتخب تشيلى في كأس القارات بروسيا، وسط تكهنات مستمرة حول رغبته في ترك النادي اللندني.

لكن فينجر توقع أن يحترم المهاجم التشيلي قراره بعدم بالرحيل بقوله: “لن افصح عن الكثير في ما يتعلق بسانشيز، لكن الشيء الوحيد الذي استطيع أن أقوله لكم، أنه في كامل تركيزه، وأن قراري واضح، بكل بساطة سيبقى وسيحترم ذلك”، علما بأن عقد اللاعب ينتهى 30 يونيو 2018.