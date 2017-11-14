الدراما الواقعية تعود بلمسة نسائية فى سابع جار

- حنان شومان: المسلسل يعبر عن تفاصيل الحياة اليومية خاصة المتعلقة بالمرأة - دلال عبد العزيز: أخرجنا من تيار المسلسلات القائمة على البهرجة والديكورات الفاخرة والأكشن والجرائم - موريس: المخرجات الثلاث استطعن استعادة العبق العائلي على شاشات التليفزيون رحاب صبحى عندما تشاهد مسلسل "سابع جار"، ا

– حنان شومان: المسلسل يعبر عن تفاصيل الحياة اليومية خاصة المتعلقة بالمرأة

– دلال عبد العزيز: أخرجنا من تيار المسلسلات القائمة على البهرجة والديكورات الفاخرة والأكشن والجرائم

– موريس: المخرجات الثلاث استطعن استعادة العبق العائلي على شاشات التليفزيون

رحاب صبحى

عندما تشاهد مسلسل “سابع جار”، الذى يُعرض حاليًّا على قناة سى بى سى، تشعر بأنك فى بيتك وسط عائلتك وترى الكثير من شخصيات المسلسل تشبه أختك أو ابنك أو أمك، فهذا يجعلك تشعر بالقرب الشديد من شخصيات المسلسل الذى عبّر بواقعية شديدة عن حياتنا اليومية ويعبر بالضبط عن الطبقة المتوسطة بشكل واقعى، وهذا النوع من المسلسلات “بيرجع بينا الزمن والمسلسلات الجميلة التى افتقدناها وسط الكم الهائل من المسلسلات” مثل مسلسل عادات وتقاليد بطولة عقيلة راتب، ومسلسل القاهرة والناس بطولة نور الشريف وأشرف عبد الغفور وصلاح السعدنى.

وتدور أحداث المسلسل داخل عمارة تجمع بين عدد من الجيران من الطبقة المتوسطة ذوي العلاقات المتداخلة، وتمثل تلخيصًا لواقع حياتنا، وكيف يعتقد الكل أن حياة الآخرين أفضل من حياته، وأن خلف هذه الأبواب سعادة مطلقة، في حين أن الحقيقة عكس ذلك تمامًا وأن وراء هذه الأبواب أسرارًا ومشكلات تجعل حياة كل منهم أكثر تعقيدًا مما يتصور الآخرون، المسلسل بطولة دلال عبد العزيز، شيرين، أسامة عباس، صفاء جلال، هايدى كرم، هانى عادل، ولأول دور تقدمه الفنانة فدوى عابد، رحمة حسن، سارة عبد الرحمن، دعاء حجازى، وأحمد داش. وهو من تأليف هبة يسرى التى تشارك فى إخراج المسلسل مع آيتن أمين ونادين خان اللاتى أعطين المسلسل طابعًا نسويًّا مليئًا بتفاصيل الحياة اليومية.

ترى الناقدة والكاتبة الصحفية حنان شومان أن مسلسل “سابع جار” حقق نجاحه بدءًا من تتر البداية المصحوب بموسيقى أغنية “من حبي فيك يا جاري”، والذى يدل على أن هذا المسلسل به نوع من الإبداع الحقيقى الرائع جدًّا، مشيرة إلى أن المخرجات الثلاثة وضعن بصمات أناملهن فى تفاصيل المسلسل الصغيرة، فالحس النسائي واضح جدًّا في الاهتمام برصد التفاصيل الصغيرة للحياة اليومية الصغيرة، خاصة تلك التفاصيل المتعلقة بالنساء، مؤكدة أنه لو كان من قدم هذا المسلسل رجلًا لكان المسلسل قد خرج بشكل مختلف تمامًا، مشيرة إلى أن أداء الممثلين يكون في أفضل أحواله مع المخرجات النساء لأنهن يهتممن بإرشاد الفنان إلى تفصيل التفاصيل.

وأضافت شومان أن المسلسل أرجعنا للجو العائلى الواقعي من خلال تقديم إيقاع الحياة اليومية فى مصر، كما يتميز بروح الكوميدية التى تجعله يناسب جميع الأعمار، مؤكدة أن أداء الممثلين هائل، حيث تميزت الفنانتان دلال عبد العزيز وشيرين بتقديم دوريهما بشكل واقعى شديد التميز والجدة، كما تميز الفنانات فدوى عابد وسارة عبد الرحمن ورحمة حسن ونسرين طلعت في أدوار الأبناء.

وتابعت: أخيرًا اقتنعنا بفكرة أنه ليس عرض المسلسل في الموسم الرمضاني فقط هو الذي يضمن له النجاح، فعرض المسلسلات في غير رمضان يتيح له فرصة أفضل للمشاهدة بعيدًا عن التزاحم الدرامي المعتاد، وهو التزاحم الذي يؤدي إلى أن بعض مسلسلات رمضان تتوه وسط هذا الزحام وتظلم بسببه.

من جانبها قالت الناقدة الفنية ماجدة موريس إن فكرة وجود ثلاث مخرجات يتشاركن فى إخراج مسلسل واحد قد يكون سببه أن المخرجات الشابات “مش لاقيين شغل”! لكن الحقيقة أن المسلسل به جهد واضح ومتميز في محاولة خلق أجواء عائلية ترجع الدراما من جديد لقضايا وأجواء بيوتنا الحقيقية والمعتادة، وهذا النوع من الدراما العائلية الواقعية لم يتواجد على الشاشات منذ فترة طويلة، وها هن المخرجات الثلاث يستطعن استعادة هذا العبق العائلي على شاشات التليفزيون.

أما الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، والتي قامت بدور “لمياء” في المسلسل، فأعربت عن إعجابها بالدور عند تلقيها السيناريو؛ لأنه “يتميز برجوعنا إلى الدراما العائلية التى تربينا عليها مثل مسلسل (عادات وتقاليد) و (القاهرة والناس) ومسلسلات الزمن الجميل.

وأضافت دلال أن من الأسباب التى جعلتها تقبل هذا العمل هو أن أغلب المسلسلات في السنوات الماضية كانت قائمة على البهرجة والديكورات الفاخرة والأكشن والجرائم والحوادث، أي أنها كانت بعيدة عن بيوتنا العادية التقليدية التى تمتلئ بالمشاعر الحقيقية وممارسات الحياة اليومية الطبيعية.

وأكدت أن الذى شدّها إلى المسلسل هو الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة جدًّا، والتعبير عن مشاكل الحياة اليومية بشكل واقعى، وتميز الحوار، مشيرة إلى أنها تخوفت في البداية من أن يستهين الجمهور بالمسلسل بسبب اعتماده على تفاصيل الحياة اليومية الاعتيادية، لكنها سرعان ما لمست بنفسها نجاح العمل من تعليقات الناس وعلى مواقع التواصل الاجتماعى.

وعن تجربة قيام ثلاث مخرجات بإخراج المسلسل كشفت دلال عبد العزيز أن كلًّا منهن أخرجت عشر حلقات، بعد أن اتفقن على الخطوط العريضة؛ كي لا يشعر المشاهد أن هناك روحًا مختلفة فى المسلسل بين مجموعات الحلقات بعضها البعض.