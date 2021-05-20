الدراما المصرية تفوقت على نظيرتها العربية في موسم 2021. متخصصون يجيبون

حققت كثير من المسلسلات المصرية في موسم رمضان مؤخرا نجاحا جماهيريا مثل الاختيار2 بطولة الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد مكي ومسلسل الطاووس بطولة الفنان السوري جمال سليمان وغيرها ايضا . لكن كان يعرض في نفس الموسم الدرامي مسلسلات عربية يشارك…

حققت كثير من المسلسلات المصرية في موسم رمضان مؤخرا نجاحا جماهيريا مثل الاختيار2 بطولة الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد مكي ومسلسل الطاووس بطولة الفنان السوري جمال سليمان وغيرها ايضا .

لكن كان يعرض في نفس الموسم الدرامي مسلسلات عربية يشارك في بطولته نجوم سوريين ولبنانين مثل مسلسل 20 20 بطولة الفنانين قصي خولي ونادين نجيم والذي حقق نجاحا على مواقع التواصل الاجتماعي .

وكذلك مسلسل 350 جرام بطولة الفنان عابد فهد وكارين رزق الله ، وحقق العمل نجاحا ايضا .

لكن هل تفوقت الدراما المصرية على نظيرتها العربية الموسم الاخير ، نقاد يجيبون في هذا التقرير .

ماجدة موريس : الدراما المصرية تفوقت بصورة كبيرة من خلال الاختيار 2 ولعبة نيوتن

ترى الناقدة ماجدة موريس ان الدراما المصرية تفوقت بالفعل على نظيرتها اللبنانية في موسم رمضان مؤخرا من خلال عدد محدود فقط من الاعمال الدرامية التي تم عرضها للجمهور منها الاختيار 2 ولعبة نيوتن والطاووس والقاهرة كابول ونجيب زاهي زركش كان عملا مميزا وحمل فكرة مهمة فهذه المسلسلات حققت صدى كبير في كل مكان .

واشارت الى ان هذه الآعمال حققت انتشارا واسعا لأنها مبنية على فكرة جيدة وفيها بناء درامي للشخصيات ومكتوبة بصورة مميزة والاخراج ايضا عامل مهم فيها ، ويمكن اعتبار الاختيار 2 خارج المنظومة لكنه كان عملا دراميا غير مسبوقا ومهما ومميزا في موسم رمضان 2021 .

واكدت ان الدراما المصرية تطورت بصورة كبيرة هذا العام ، وساهم ذلك في تفوقها على نظيرتها اللبنانية والسورية .

محمود قاسم: الكم المعروض من المسلسلات المصرية ساعد في تفوقها على اللبنانية

أوضح الناقد الفني محمود قاسم ان الدراما المصرية استطاعت ان تجتاز العربية سواء اللبنانية او السورية برغم ان الاخيرة قدمت فيها اعمال جيدة الموسم الاخير ، الا ان الكم الذي عرض من المسلسلات المصرية ساعد على تفوق الدراما المصرية .

ونوه ان مسلسلات الاختيار 2 وضل راجل ولعبة نيوتن كلها مسلسلات تركت بصمة كبيرة مع الجمهور ، ليس فقط من حيث الموضوع المقدم فيها ولكن ايضا تقديمها بصورة مميزة من حيث التقنيات الفنية واستخدام اللقطات التسجيلية مع اللايف جاء بصورة جيدة في الاختيار 2 .

واضاف مسلسل موسى لمحمد رمضان كذلك تم تنفيذه بصورة جيدة لكن لم يكن عملا محبوبا لدى غالبية الجماهير المصرية هذا العام مقارنة بمسلسلاته السابقة .