الدراما الكوميدية في رمضان.. «مكتوب عليّا» و«الكبير» يعيدان البهجة للمشاهدين و«أحلام سعيدة» الأفضل

يشهد السباق الرمضاني، هذا العام، بعض المسلسلات الكوميدية المعروضة؛ مثل الكبير قوي 6 بطولة أحمد مكي، وإخراج أحمد الجندي، كذلك مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني، وإنتاج كريم أبو ذكري، بالإضافة لمسلسل أحلام سعيدة الذي تقدمه النجمة يسرا تأليف المخرجة هالة خليل لأول مرة، وإخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته كل من غادة عادل ومي كساب وشيماء سيف، ومسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة هشام جمال وشيماء سيف، ودايمًا عامر لمصطفى شعبان إخراج مجدي الهواري.

رامي المتولي : الدراما الكوميدية في رمضان أفضل بمسلسلي الكبير ومكتوب عليا

وأوضح الناقد الفني رامي المتولي أن الدراما الكوميدية في موسم رمضان، هذا العام، أفضل بكثير من العام الماضي، من خلال مسلسلين ناجحين هما الكبير قوي 6 لأحمد مكي، ومكتوب عليا لأكرم حسني.

ويضيف أن كل عمل منهما له منطقة تميَّز بها، خلال الأسبوع الأول في شهر رمضان حتى الآن، فمسلسل الكبير يعتمد على المواقف الكوميدية اللافتة بين الكبير وزوجته الفنانة الشابة رحمة أحمد التي تقدم شخصية “مربوحة”، وهي مواقف بعيدة تمامًا عن الإفيهات الكوميدية السطحية التي كانت موجودة في المسلسلات الكوميدية، السنين الماضية، وكانت سببًا كبيرًا في ضعفها.

وأشار إلى أن مسلسل مكتوب عليا يتميز بالأغنيات الكوميدية التي يقدمها أكرم حسني بطل المسلسل في حلقات العمل المختلفة، ومنها أغنية “ستو أنا” التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية بين أكرم حسني وهنادي مهنا.

وأكد المتولي أن هناك مسلسلات أخرى معروضة في موسم رمضان عبارة عن دراما لايت ولا يمكن تصنيفها على أنها كوميدية مثل راجعين يا هوى لخالد النبوي ونور، وأحلام سعيدة ليسرا، فهما من المسلسلات اللايت إذ يحويان مشاهد أكشن أحيانًا.

سمير الجمل : الكبير استنفد غرضه رغم جودته.. وأحلام سعيدة أفضل عمل كوميدي

وأوضح الكاتب سمير الجمل أن مسلسل أحلام سعيدة للنجمة يسرا هو أفضل مسلسل كوميدي وأهمها في شهر رمضان الكريم حتى الآن، ومسلسل مكتوب عليا لا يوجد شيء لافت به، ومسلسل في بيتنا روبوت 2 عبارة عن عمل كرتوني وليس دراميًّا.

أما مسلسل الكبير فقد استنفد أغراضه رغم أن أحمد مكي ممثل ونجم موهوب، والجمهور متعلق بهذا العمل منذ سنوات، ويُحسب لمكي أنه قدم فنانين كثيرين مثل محمد سلام ومحمد شاهين ورحمة أحمد، هذا العام، لكن نصيحتي له “ابحث عن موضوع آخر”، وأنت تستطيع ذلك.

وأشار إلى أن مسلسل رانيا وسكينة ضعيف فنيًّا وليس به سيناريو قوي للأسف، مؤكدًا أن الكوميديا نسبية فقد يُضحك عمل درامي جمهورًا معينًا، لكن هناك ظلمًا كبيرًا لمي عمر بربطها دائمًا بزوجها المخرج محمد سامي، وأنه كان يفرضها في أعماله الفنية.

أما مسلسل دايما عامر فحاول تقديم قضة مهمة؛ وهي التعليم، لكن تم تناول القضية بشكل غير جيد للأسف، لذلك النتيجة كانت سيئة، ولا توجد مشاهدة كبيرة للعمل.

محمود قاسم : الدراما الكوميدية كان ينقصها ورق جيد وظهر ذلك في مسلسل الكبير

وقال الناقد الفني محمود قاسم إن المسلسلات الكوميدية، هذا الموسم، جاءت مميزة كثيرًا عن السنوات الماضية، واستطاع مسلسل الكبير قوي، اليومين الماضيين، تحقيق مشاهدة ونجاح كبير.

وكذلك مسلسل مكتوب عليا لأكرم حسني أيضًا جيد، وهو ممثل موهوب في الدراما الكوميدية منذ سنوات.

وأكد قاسم أن الدراما الكوميدية كان ينقصها ورق جيد حتى تظهر لنا مسلسلات بعيدة عن الإفيه السطحي الذي عانت منه أغلب المسلسلات الكوميدية، العامين الماضيين.

ولكون مسلسلات الكبير قوي 6 ومكتوب علي مكتوبان جيدًا، ظهرا بدراما كوميدية محترمة وراقية وأقبل عليهما المشاهدون في الأسبوع الأول من شهر رمضان.