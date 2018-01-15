الدراما التلفزيونية تنجح في الإفلات من حصار الموسم الرمضاني

· ماجدة خير الله : نجاح المسلسلات التركية في غير رمضان شجع على هذه الخطوة· عصام زكريا : الانحصار في الموسم الرمضاني سببه أن المنتج لا يفكر فى المشاهد بقدر تفكيره فى الأعلانات ،·

· ماجدة خير الله : نجاح المسلسلات التركية في غير رمضان شجع على هذه الخطوة





· عصام زكريا : الانحصار في الموسم الرمضاني سببه أن المنتج لا يفكر فى المشاهد بقدر تفكيره فى الأعلانات ،

· محمود قاسم : هذا التطور خلق أيضا حالة تنافس بين القنوات المصرية والعربية







رحاب صبحى :



لوحظ فى الفترة الأخيرة تحقيق عددا من المسلسلات الدرامية نسب مشاهدة عالية رغم عرضها في غير الموسم الرمضانى فقط ،و من هذه المسلسلات : “الطوفان” و “سابع جار” و”أبو العروسة” و”عائلة زيزو”، وهو أمر غير المعتاد عليه منذ سنوات في غير الموسم الدرامي الرمضاني، فهل يبشر هذا التحول المفاجئ بانتهاء عصر احتكار الموسم الرمضاني لعرض المسلسلات الجيدة و الجديدة و بداية خلق سوق درامي مستمر و متميز على مدار العام؟

** نجاح متوقع





في البداية ، أكدت الناقدة ماجدة خير الله، أن نجاح عرض المسلسلات بعيدا عن الموسم الرمضانى هو اتجاه حتمى لأنه فى رمضان أصبح هناك ازدحام درامي خانق فم يعد المشاهد قادرا على متابعة تلك الاعمال بشكل جيد.

وأضافت “التوجه للخروج من الانحصار الدرامي فى رمضان هو أمر جيد ، وكان لابد أن يحدث منذ زمن”.

وتابعت أن المنتجين وشركات الإعلانات لاحظوا أن تجربة المسلسلات التركية قد حققت نجاحا كبيرا رغم انها لم تكن تعرض في رمضان ، فاكتسبوا الشجاعة على محاولة تجاوز الموسم الرمضاني”

** بداية التأثير







و من جانبه ، أوضح الناقد السينمائى محمود قاسم، أن هذا التوجه بدأ على يد عدد محدود من القنوات على رأسها قناة DMC التي خاضت التجربة وبدأت بعرض مسلسل “الأب الروحى” و” الطوفان” و “أبو العروسة” ..وغيرها و شاركت في إنتاجها ، ففتحت شهية القنوات الأخرى ، وهذا الأمر سيساعد أن يكون هناك إنتاجا دراميا كبيرا طوال العام ، وليس في شهر رمضان فقط

واستدرك “لكن مع الأخذ فى الاعتبار أنه سيظل لشهر رمضان سحره وجاذبيته الخاصة”.



وأشار قاسم إلى أن هذا التطور خلق حالة تنافس بين القنوات المصرية والعربية ، فقد حصل التليفزيون السعودى بشكل حصرى على مسلسل ” عوالم خفية ” للفنان عادل أمام لمدة عشر سنوات فيما يخص منطقة الخليج والشرق الاوسط باستثناء مصر ، وهو نفس ما حدث مع مسلسل الفنان عمرو يوسف بشهر رمضان المقبل .



وأكد قاسم أن هذا التطور جيد للغاية فليس من المعقول أن يظل المشاهد طوال العام بالتعطش للمسلسلات الجديدة و الجيدة ، ثم فجاة يصاب بالتخمة الدرامية بسبب العدد الهائل من المسلسلات الرمضانية التى يصل عدددها إلى أكثر من 70 مسلسلا.

** سر النجاح





بينما أرجع الناقد السينمائى عصام زكريا نجاح عرض المسلسلات خارج السباق الرمضانى إلى التزاحم الشديد للمسلسلات في الشهر المبارك، قائلا “أصبح الأمر كمن يفتتح محل فول فى شارع ملئ بمحلات الفول”

وأضاف “ما كان يحدث يجعل المشاهد يمل، وهذا يحدث لأن المنتج لا يفكر فى المشاهد بقدر تفكيره فى الإعلانات، وذلك حتى يحقق مكسبا كبيرا ، وهذا جعل المشاهد يمل من هذا الكم غير الانسانى من الإعلانات والمسلسلات”،



وتابع “إدراك امكانية نجاح عرض المسلسلات خارج الموسم الرمضاني حدث عند عرض مسلسلى ” قسمتى ونصيبى” للفنانة هانى سلامة و “حجر جهنم ” لأياد نصار و كندة علوش وشيرين رضا”.

وقال “بعدها اقتنع بعض قيادات القنوات أن هذا الأمر ممكن وانجذبت شركات الاعلانات للمسلسلات التي تعرض خارج الإطار الرمضاني لها لاسيما والإعلانات هى المحرك الأساسى للسوق الدرامى” .



