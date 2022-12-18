الدراما الاجتماعية في رمضان المقبل.. جاذبة للمشاهدات بشروط

تشهد مسلسلات شهر رمضان القادم الذي تعرض للجمهور مارس المقبل، العديد من الأعمال الدرامية الاجتماعية لكثير من النجوم والنجمات.

وتقدم النجمة يسرا مسلسلا جديدا يحمل طابع درامي اجتماعي ” حمد الله على السلامة” تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج العدل جروب.

كما تقدم النجمة ريهام حجاج مسلسل جميلة تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبد العزيز، بعد تعاونها العام الماضي في مسلسل يوتيرن ” معهما.

ويخوض النجم حسن الرداد موسم رمضان القادم بمسلسل يحمل طابع درامي تشويقي أيضا، والنجم حسين فهمى يعود لنوعية الدراما الاجتماعية بمسلسل البارون.

ماجدة خير الله : يسرا قادرة على تقديم مسلسل اجتماعي جيد

أعربت الناقدة ماجدة خير الله أن الدراما الاجتماعية هي لكل العصور والأساس في القالب الدرامي بمصر.

وأشارت إلي أن الدراما الكوميدية تجذب شريحة معينة من الجمهور وكذلك دراما الأكشن لها تأخذ وقتا معينا مع المشاهدين ثم ينصرف عنها، بعكس الأعمال الدرامية التي تتسم بالقالب الاجتماعي فالأمر يكون مختلفا تماما.

وأكدت خير الله أن يسرا هي أكثر نجمة من بين الثلاثة القادرة على تقديم مسلسل اجتماعي مميز وجيد فنيا، وذلك يرجع لكون لها تاريخا ومشوارا فنيا كبيرا في الدراما وأعمالها ناجحة بالإضافة لقدرتها على العمل مع فريق عمل مميز من التأليف والإخراج والإنتاج دائما.

بينما ريهام حجاج فقد صدمت الجمهور السنين الماضية بمسلسلاتها للأسف، لذلك سيكون هناك قلق من ناحيتها بتقديم مسلسل اجتماعي جيد وفق ” خير الله”.

وأضافت أن حسن الرداد يقدم كل عام مسلسلا يحمل طابع أكشن وأحيانا كوميدي، لكنه لم يختبر في تيمة الدراما الاجتماعية سابقا.

خيرية البشلاوي : مازالت الدراما الاجتماعية قادرة على الجذب الجماهيري

وأوضحت الناقدة خيرية البشلاوي أن الدراما الاجتماعية تأخذ واقعها وموضوعها من تشابك العلاقات الأسرية في المجتمع التي تصلح لكل موسم .

ونوهت أن نجاجها يتوقف على المادة الموضوعية التي تقدمها ، بحيث تكون هذه المادة مرتبطة بأفراد الأسرة ومشاكلها والأهم كيفية معالجة هذه المادة الموضوعية بإطار جذاب ومثير للمشاهدين ليجلسوا أمام الشاشة .

وكلما كانت هذه المادة قادرة على إثارة شغف وفضول الجمهور حول مشاكلهم وحياتهم والصراعات بين الأجيال المختلفة كانت هذه المسلسلات الاجتماعية جذابة بدرجة أكبر وفق” البشلاوي ” .

وأكدت أن الدراما الاجتماعية صعبة في كتابتها ، حيث تحتاج مؤلف متمرس قادر على نسج الحياة للأسرة المصرية بصورة مميزة في ظل وجود الصراعات المختلفة.

ولفتت إلى أن المسلسلات الاجتماعية يمكن أن تكون جذابة لو كانت موضوعية وتكون حديث الجمهور والسوشيال ميديا ، لذلك لا يمكن أن تتراجع المسلسلات الاجتماعية أمام أعمال الأكشن الإثارة لكن الأهم كيفية معالجتها بموضوعية شديدة لترصد مشاكل الأسرة المصرية مثلما شاهنا في مسلسل ايجار قديم مؤخرا ، حيث كان عملا دراميا اجتماعيا مميزا حقيقة .

محمد مهران : هذه النوعية من التيمة الدرامية جذابة للمشاهد

ويرى الفنان محمد مهران الذي قام ببطولة إحدى المسلسلات الاجتماعية مؤخرا ” اعمل ايه” وحقق العمل نجاحا كبيرا ، أن هذه النوعية من التيمة الدرامية جذابة للمشاهد لو قدم من خلالها قصة تلمس مشاعر الناس بصدق وأزماتهم الحياتية أيضا .

أردف قائلا إن مسلسلات أعمل ايه وإيجار قديم وغيرها التي قدمت مؤخرا للجمهور ، نالت نجاحات كبيرة لأنها تحدثت عن مشاكل الكثيرين في الأسر المصرية ، وهذه أهمية الدراما التليفزيونية حقيقة أن تناقش الأمور الحياتية للمجتمع المصري .

وقال أيضا إنه ليس معنى ذلك أن الدراما التي تحمل طابع الأكشن والإثارة ليست جذابة ، لكن كل شريحة من المشاهدين تحب متابعة نوعية معينة من المسلسلات .