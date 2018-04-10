الدراج المصري محمد نوفل : سأصل روسيا بنهاية مايو لدعم المنتخب

أحمد صبرى قال محمد نوفل، الدراج المصري الذى بدأ رحتله للسفر إلى روسيا بالدراجة، الخميس الماضي، إنه وصل، اليوم، لمدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن يصل للأردن يوم 16 المقبل؛ وذلك للترويج لمصر بكأس العالم، مؤكدًا أن الفكرة جاءت له…

أحمد صبرى





قال محمد نوفل، الدراج المصري الذى بدأ رحتله للسفر إلى روسيا بالدراجة، الخميس الماضي، إنه وصل، اليوم، لمدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن يصل للأردن يوم 16 المقبل؛ وذلك للترويج لمصر بكأس العالم، مؤكدًا أن الفكرة جاءت له بعد تأهل مصر لكأس العالم.

وأشار، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج “رأي عام” على قناة تن، إلى أن تكاليف الرحلة بالكامل من ميزانيته الخاصة، لكن هناك دعمًا من عدة جهات مثل الاتحاد المصرى للدراجات والمركز الثقافى الروسي والخارجية المصرية ووزارة الرياضة، موضحًا أنه يخطط للوصول لروسيا بنهاية مايو المقبل.